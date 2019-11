C'est l'année des « K ». Quatrième année pour AKAA « Also Known As Africa », incontournable rendez-vous avec l'art contemporain et le design liés au continent africain au Carreau du temple : 42 galeries de toute l'Europe mais aussi d'Addis-Abeba, Luanda ou Le Cap, 40 pays représentés et 138 artistes exposés, dont l'artiste congolais Houston Maludi, avec une installation qui donne à cette édition, consacrée à la ville, une mention spéciale à Kinshasa d'où il est originaire. C'est l'année des K, comme « Système K », K comme Kin, bien sûr, projeté samedi (17 heures) en avant-première. Courez-y.Inventer la villeDans ce film extraordinaire (qui sortira sur les écrans le 15 janvier), Renaud Barret (réalisateur de Benda Bilili) a suivi des artistes dans la ville. Mais bien loin des Chéri Samba et autres « classiques » du marché de l'art, il s'est intéressé ici à une expression de la création qui, certes, surgit aussi de la rue, mais dans des conditions extrêmes, liées au dénuement, au chaos. Comment l'art permet-il à ces praticiens, pratiquants de s'y maintenir droit, de s'élever au-dessus des rues embourbées à la première pluie, et surtout de porter une parole contestataire ? C'est ce que montre Barret dans son film tourné sur quatre ans (les producteurs sont arrivés les deux dernières années), et basé sur des « personnages » d'artistes rencontrés au fil du temps dans une ville qu'il arpente depuis 15 ans. Il...