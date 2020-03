Expo 2020 Dubaï: la France favorable au report, une "proposition responsable"

La France est favorable au report d'un an, du fait du coronavirus, de l'Exposition universelle 2020 prévue en octobre à Dubaï, a indiqué mardi à l'AFP le commissaire du Pavillon France, saluant une "proposition responsable" des organisateurs.

"La Cofrex (Compagnie française des expositions) salue la démarche des organisateurs Expo 2020 Dubaï et des Émirats Arabes Unis pour leur réactivité face aux circonstances extraordinaires auxquelles sont confrontées toutes les nations", a déclaré Erik Linquier, commissaire général du pavillon France et président de la Cofrex.

"C'est une proposition responsable qui vise à préserver la santé et la sécurité de tous", a-t-il ajouté, précisant que "si la décision d'un report de l'Expo 2020 Dubaï venait à s'officialiser, nous nous adapterons bien évidemment au nouveau calendrier".

La Cofrex entend poursuivre la construction du pavillon France, en respectant les prescriptions des autorités émiriennes sur la santé et la sécurité des chantiers à Dubaï.

Ce pavillon de 55 mètres de large, 20 mètres de haut et 63 mètres de profondeur, doit être couvert de panneaux photovoltaïques. "Dubai 2020" a pour thème la ville intelligente et durable sous le slogan "Connecter les esprits, Construire le futur".

L'astronaute Thomas Pesquet et la cheffe pâtissière Jessica Préalpato avaient été sélectionnés pour parrainer le pavillon de la France.

Une réunion des organisateurs de l'Expo, des pays participants et du Bureau international des expositions (BIE) avait recommandé lundi le report de ce méga-événement, qui, sur six mois, devait attirer 25 millions de visiteurs et booster l'économie de l'émirat.

La décision finale sur un report doit être prise aux deux-tiers des pays membres du BIE.