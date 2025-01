Explosions à Kiev pendant la visite de Starmer venu conclure un partenariat "sur 100 ans"

Le Premier ministre britannique Keir Starmer (à gauche) serre la main du président ukrainien Volodymyr Zelensky (à droite) lors d'une visite à Kiev le 16 janvier 2025. ( POOL / Carl Court )

Le Premier ministre britannique Keir Starmer est arrivé jeudi matin à Kiev où il doit signer un partenariat de sécurité "sur 100 ans" avec l'Ukraine, à quelques jours du retour à la Maison Blanche de Donald Trump.

Une sirène aérienne suivie par de fortes explosions ont retenti à Kiev jeudi, alors qu'un drone a survolé le centre-ville pendant cette visite, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"La défense aérienne opère", a déclaré sur Telegram le maire de Kiev, Vitali Klitschko. Peu avant, l'armée de l'air ukrainienne a indiqué qu'un "drone ennemi" s'approchait de la capitale depuis l'est.

M. Starmer, le dirigeant travailliste, qui se rend pour la première fois en Ukraine depuis son élection en juillet, va signer ce traité portant sur la défense, l'énergie et le commerce avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé Downing Street dans un communiqué.

L'Ukraine, dont l'armée est épuisée et recule sur le front après trois ans d'invasion russe, et ses alliés européens craignent un éventuel désengagement américain, Donald Trump ayant répété à plusieurs reprises qu'il voulait mettre un terme à cette guerre rapidement.

L'objectif "principal" est "de s'assurer que l'Ukraine est dans la position la plus forte possible au cours de l'année 2025", a souligné M. Starmer devant les médias britanniques, en visitant des soldats ukrainiens blessés dans un hôpital.

- Accord "historique" -

"C'est un rappel sinistre du prix lourd que l'Ukraine paie" dans cette guerre, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer (à gauche) et le président ukrainien Volodymyr Zelensky (à droite) lors d'une réunion à Kiev le 16 janvier 2025. ( POOL / Carl Court )

"Nous devons donc apporter le soutien nécessaire" et ne "jamais relâcher nos efforts", a assuré le Premier ministre qui a également déposé avec le président Zelensky des fleurs devant un mémorial aux soldats ukrainiens tués dans la guerre avec la Russie.

M. Zelensky a déclaré que Starmer et lui discuteraient de la possibilité de stationner des troupes occidentales en Ukraine pour superviser un éventuel accord de cessez-le-feu, une proposition initialement avancée par le président français Emmanuel Macron.

"Le Royaume-Uni et l'Ukraine signent un partenariat historique sur 100 ans pour approfondir les liens de sécurité et renforcer leur partenariat pour les générations futures", a indiqué Downing Street à l'occasion de cette visite surprise.

Ce document, sans précédent pour Kiev, portera notamment sur "la collaboration militaire" en mer.

"L'ambition de (Vladimir) Poutine d'éloigner l'Ukraine de ses partenaires les plus proches a été un échec stratégique monumental. Au contraire, nous sommes plus proches que jamais, et ce partenariat portera cette amitié à un niveau supérieur", a déclaré Keir Starmer, cité dans le communiqué.

Donald Trump, qui doit être investi lundi 20 janvier, a affirmé qu'il était en train de préparer une rencontre avec Vladimir Poutine pour "en finir" avec le conflit en Ukraine.

Le milliardaire républicain a clairement affiché son scepticisme sur les milliards d'aide dépensés par Washington pour soutenir Kiev face à la Russie.

- Soutien clé -

Lors de son audition mercredi, Marco Rubio, le secrétaire d'Etat désigné par Donald Trump, a appelé à une "diplomatie audacieuse" des Etats-Unis pour mettre un terme à la guerre.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer (au centre) se tient aux côtés de responsables ukrainiens alors qu'il observe l'épave d'un véhicule dans une rue de Kiev, le 16 janvier 2025 ( POOL / Carl Court )

Le principal problème de l'Ukraine, a-t-il affirmé, n'est pas qu'elle se trouve "à court d'argent, mais plutôt qu'elle soit à court d'Ukrainiens".

Keir Starmer doit également annoncer jeudi une aide supplémentaire de 40 millions de livres (47,4 millions d'euros) pour le redressement économique de l'Ukraine, selon Downing Street.

Le Royaume-Uni est l'un des principaux soutiens militaires de Kiev depuis le début de la guerre. Il fournit notamment à l'armée ukrainienne des missiles Storm Shadow, utilisés par Kiev pour frapper des cibles militaires et énergétiques en sol russe, une ligne rouge pour Moscou.

Londres a promis 12,8 milliards de livres (15,2 milliards d'euros) d'aide militaire et civile à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, et a formé plus de 50.000 soldats ukrainiens sur le sol britannique, d'après des chiffres officiels.

En juillet 2024, le gouvernement travailliste s'était engagé à mobiliser trois milliards de livres par an d'ici 2030-2031 en soutien militaire à Kiev.

La visite de M. Starmer à Kiev intervient alors que l'armée ukrainienne est en difficulté depuis plusieurs mois dans divers secteurs du front, face à une armée russe plus nombreuse et mieux armée.

Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, est également en visite officielle à Kiev jeudi.