Explosions à Caracas, le Venezuela dénonce une "agression" américaine
information fournie par Reuters 03/01/2026 à 09:33

*

Le Venezuela décrète "l'état d'urgence nationale"

*

Les Etats-Unis mènent des frappes au Venezuela-source à Reuters

*

Donald Trump a fait pression pour le départ de Nicolas Maduro

(Actualisé avec réaction du Venezuela et responsable américain)

Le Venezuela a décrété 'l'état d'urgence nationale" et dénoncé une "agression militaire" des États-Unis après les multiples explosions survenues dans la capitale Caracas et d'autres régions du pays tôt samedi matin.

Outre la capitale, des attaques ont eu lieu dans les États de Miranda, Aragua et La Guaira, peut-on lire dans un communiqué du gouvernement du président Nicolas Maduro, qui a déclaré "l'état d'urgence nationale" et mobilisé les forces de défense.

Les États-Unis mènent des frappes à l’intérieur du Venezuela, a déclaré à Reuters un responsable américain sous couvert d’anonymat, sans donner de détails.

Des explosions ont secoué samedi matin la ville de Caracas où des colonnes de fumée noire et des avions étaient visibles, d'après des témoins de Reuters et des images circulant sur les réseaux sociaux.

Une panne de courant affectait le sud de la ville à proximité d'une importante base militaire, ont rapporté des témoins.

Les causes et les lieux précis des incidents, qui ont commencé vers 02h00 du matin locales (06h00 GMT), n'étaient pas immédiatement connus. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'authenticité des vidéos circulant sur les réseaux sociaux.

Le président américain Donald Trump a promis à plusieurs reprises de mener des opérations terrestres au Venezuela. Sans détailler publiquement ses objectifs, il a fait pression en privé sur le président Nicolas Maduro pour qu'il quitte le pays, selon Reuters. Lundi, Trump a déclaré qu'il serait "judicieux" pour Maduro de quitter le pouvoir.

Interrogé par Reuters, le Pentagone a renvoyé vers la Maison Blanche, qui s'est refusée à tout commentaire.

Nicolas Maduro a accusé par le passé l'administration Trump de chercher à renverser son gouvernement pour avoir accès aux vastes réserves de pétrole du Venezuela.

Donald Trump a annoncé le mois dernier un blocus de tous les navires sanctionnés entrant ou sortant des eaux vénézuéliennes dans le cadre d’une stratégie visant à faire pression sur Nicolas Maduro.

"En ce moment, ils bombardent Caracas", a posté le président colombien Gustavo Petro sur X. "Alertez tout le monde : ils ont attaqué le Venezuela. Ils bombardent avec des missiles. L'Organisation des États américains et l'ONU doivent se réunir immédiatement."

Gustavo Petro, qui n'a pas fourni davantage d'informations ni précisé la source de ses dires, a exprimé à plusieurs reprises son opposition à la campagne de pression américaine.

FRAPPES CONTRE DES NAVIRES

Les États-Unis ont considérablement renforcé leur présence militaire dans la région, avec notamment un porte-avions, des navires de guerre et des avions de chasse de pointe stationnés dans les Caraïbes.

Donald Trump a mené plus d'une vingtaine de frappes contre des navires que les États-Unis accusent de faire du trafic de drogue dans l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes.

La semaine dernière, le président américain a déclaré que les États-Unis avaient "frappé" une zone du Venezuela où des bateaux transportent de la drogue, marquant ainsi la première opération terrestre connue menée par Washington au Venezuela depuis le début de la campagne de pression.

Il n'a pas précisé si ces frappes avaient été menées par la CIA. Des médias ont rapporté que l'agence d'espionnage en était responsable.

Donald Trump accuse le Venezuela d'inonder les États-Unis de produits stupéfiants, et son administration bombarde depuis des mois des bateaux en provenance d'Amérique du Sud soupçonnés de transporter de la drogue.

De nombreux pays ont condamné ces attaques, les qualifiant d'exécutions extrajudiciaires, et le gouvernement de Nicolas Maduro a toujours nié toute implication dans le trafic de stupéfiants.

(Reportage de Reuters, avec Idrees Ali à Washington ; version française Elizabeth Pineau)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

