Explosion mortelle d'un véhicule aux chutes du Niagara, entre le Canada et les Etats-Unis

Le Rainbow Bridge à la frontière entre le Canada et les Etats-Unis le 22 novembre 2023, à Niagara Falls, dans l'Ontario canadien après qu'une voiture eut explosé sur le pont. ( AFP / Usman KHAN )

L'explosion mortelle d'un véhicule a secoué mercredi un pont frontalier entre le Canada et les Etats-Unis, aux chutes du Niagara, le Premier ministre canadien Justin Trudeau parlant d'une situation "très grave" sans dire s'il privilégiait la piste de l'attentat "terroriste" ou de l'accident.

"La situation est manifestement très grave aux chutes du Niagara. Un véhicule a explosé au niveau du pont Rainbow Bridge (pont Arc-en-ciel)", a annoncé le chef du gouvernement canadien devant le Parlement.

"Il y a encore beaucoup de questions et nous essayons d'obtenir des réponses le plus rapidement possible", a-t-il ajouté.

La Maison Blanche a quant elle fait savoir qu'elle avait informé le président Joe Biden de l'explosion.

"A chaque fois qu'une infrastructure aussi importante pour le Canada et les Etats-Unis, comme un poste-frontière, est le siège de ce genre d'événements violents, c'est une source d'inquiétude pour les gouvernements" des deux pays, a ajouté Dominique LeBlanc, ministre canadien de la Sécurité publique.

Mais il a refusé de "spéculer sur l'origine" de l'explosion qui aurait tué au moins une personne selon des médias américains comme CNN.

Les villes frontalières canadienne et américaine de Niagara Falls ont annoncé sur leur page Facebook que le pont Rainbow (arc-en-ciel) était fermé "jusqu'à nouvel ordre", tout comme le parc naturel américain de Niagara Falls et l'aéroport de Buffalo, grande ville américaine toute proche, pour les vols internationaux.

- Une voiture "filait" à très haute vitesse -

D'après des sources sécuritaires et un témoin cités par des médias américains, une voiture circulait à vitesse très élevée sur le pont avant de percuter une rambarde ou une barrière de sécurité et d'exploser.

Cité par le New York Times, un responsable américain des forces de l'ordre a indiqué que ses enquêteurs pensaient que l'explosion résultait de la collision de la voiture. Une valise a été découverte près du véhicule mais elle ne contenait aucun explosif, selon la même source.

Un témoin canadien visitant les Etats-Unis, Mark Guenter, interrogé par CBS, a raconté avoir vu une voiture "filer à plus de 100 miles à l'heure (160 km/h)", puis l'avoir vue ensuite "percuter la rambarde et s'envoler dans les airs". Il a dit enfin avoir vu "une boule de feu" et de la fumée sur le pont.

Côté américain, la police fédérale (FBI) avait été la première à annoncer "enquêter sur l'explosion d'un véhicule au pont Rainbow, un point de passage frontalier entre les Etats-Unis et le Canada au niveau des chutes du Niagara", sur son compte X (anciennement Twitter).

Le bureau du FBI pour la ville de Buffalo, ville septentrionale de l'Etat de New York étant proche des célébrissimes chutes du Niagara, a déployé des enquêteurs spécialisés dans la lutte contre le "terrorisme".

La gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul, a déclaré dans un communiqué que la police locale "travaillait avec l'unité terrorisme du FBI pour surveiller tous les points d'entrée" dans son Etat.

Elle a ajouté se rendre sur place.

Quant au maire de la ville de New York Eric Adams, à des centaines de km au sud, il a annoncé que la "sécurité" serait "renforcée" dans la mégapole, à la veille du long week-end de Thanksgiving où des millions d'Américains se déplacent pour festoyer en famille.