Explosion meurtrière dans une usine turque : neuf manifestants arrêtés

Des gendarmes turcs montent la garde lors d’une manifestation de travailleurs devant l’aciérie Habas, à Izmir, dans l’ouest de la Turquie, le 12 novembre 2026 ( AFP / Murat Kocabas )

Au moins neuf personnes ont été arrêtées après un mouvement social improvisé vendredi, devant l'usine sidérurgique turque où une explosion a tué 19 personnes en début de semaine, a-t-on appris auprès d'un collectif ouvrier.

Les ouvriers venant embaucher au petit matin se sont réunis devant l'entrée du complexe, après s'être vus ordonner de laisser leurs téléphones portables à un barrage de sécurité, a indiqué à l'AFP un représentant du collectif des ouvriers de la mer Egée.

"Au moins neuf personnes ont été arrêtées", a assuré Oktay Turk, porte-parole du collectif, lui-même en garde à vue.

L'interdiction des téléphones a été interprétée comme la volonté d'empêcher les images de sortir de l'usine. Et les ouvriers ont été semble-t-il outrés d'apprendre que l'ordre venait du PDG du groupe, Mehmet Rustu Basaran, placé en résidence surveillée après l'accident.

Des gendarmes en position lors d’une manifestation de travailleurs devant l’usine sidérurgique Habas, touchée cette semaine par une explosion meurtrière, dans le district d’Aliaga à Izmir, dans l’ouest de la Turquie, le 12 novembre 2026 ( AFP / Murat Kocabas )

"Nous voulons vivre dignement", criaient notamment les manifestants, selon un photographe de l'AFP présent sur les lieux. Les forces de sécurité, déployées en grand nombre, bloquaient certains accès à l'usine en milieu d'après-midi.

Le groupe Habas, l'un des plus gros producteurs d'acier de Turquie, avait refusé lundi de répondre aux questions de l'AFP. Outre le PDG, un autre responsable a été placé en résidence surveillée et neuf en détention provisoire.

"Nous sommes en deuil"

Plus tard dans la journée de vendredi, quelque 200 personnes dont des ouvriers des usines voisines ont rejoint leurs collègues avec des banderoles.

"Ce n'était pas un accident, c'était un meurtre", pouvait-on lire sur l'une d'elles. "Nous sommes en deuil", disait une autre, montrant des photographies des victimes du drame.

Photo diffusée le 9 novembre 2026 par l'agence de presse turque DHA (Demiroren News Agency) montrant des secouristes sur les lieux d'une explosion à l'usine Habas Demir Celik, à Aliaga, au nord d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie ( AFP / Demiroren News AAgency )

L'explosion survenue lundi à l'usine Habas Demir Celik d'Aliaga, à 60 kilomètres au nord d'Izmir (sud), a fait 19 morts selon Ali Ekber Tali, du Syndicat des travailleurs de la métallurgie. Un des corps n'a pas été retrouvé.

Selon les sources gouvernementales et les témoins, la violente déflagration s'est produite lors d'une opération de remplacement de chaudière, lorsqu'un pont roulant s'est effondré, laissant tomber un conteneur portant 120 tonnes d'acier en fusion sur un four industriel.

Les victimes ont été brûlées, certaines à un point tel que des tests ADN ont dû être effectués pour les identifier formellement.

Le drame a bouleversé l'opinion dans un pays où la faiblesse des mesures de sécurité dans les lieux de travail est un sujet permanent. Des centaines de personnes avaient manifesté mardi devant l'usine, ainsi que dans la capitale Ankara et à Istanbul, plus grande ville du pays, pour dénoncer non "pas un accident, mais un meurtre".

Et les témoignages se sont multipliés dans la presse d'opposition pour accuser une direction peu soucieuse de la protection de ses ouvriers.

Le ministre turc de l’Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar, s’adresse à la presse à l’extérieur de l’aciérie Habas à Aliaga, après une explosion, le 9 novembre 2026 en Turquie ( AFP / BERKCAN ZENGIN )

Le chef de l'État Recep Tayyip Erdogan a promis que "l'éventuelle existence de négligences et l'identité des responsables" seraient établies. Mais il n'a pas apaisé la polémique dans un pays où les proches du pouvoir sont accusés de bénéficier d'une profonde impunité depuis des décennies.

Une demande de l'opposition de créer une commission d'enquête parlementaire sur le drame a été rejetée cette semaine par la majorité présidentielle.