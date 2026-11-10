Explosion meurtrière dans une usine turque: la tristesse des proches, la colère d'un pays

Des proches de victimes attendent devant un bâtiment de médecine légale à Izmir, le 10 novembre 2026, en Turquie ( AFP / Murat Kocabas )

Les proches des 17 victimes de l'explosion dans une usine de sidérurgie turque attendaient mardi l'identification formelle de leurs proches, des manifestations étant prévues à travers le pays, profondément touché par le drame.

La justice turque a émis des mandats d'arrêt contre onze personnes, dont le directeur de l'usine et le PDG du groupe Habas, l'un des plus gros producteurs d'acier de Turquie, selon le ministre adjoint de la justice.

"Selon l'examen des médecins légistes, les décès de nos travailleurs ont été provoqués par des brûlures jusqu'à la carbonisation des corps", a déclaré Can Tuncay.

A peine plus de 24 heures après le drame, des rassemblements sont déjà prévus dans le centre d'Aliaga ainsi que dans la capitale, Ankara, et dans la plus grande ville du pays, Istanbul.

Une femme éplorée devant l'usine sidérurgique Habas après une explosion qui a fait 16 morts et 13 blessés, à Izmir, le 9 novembre 2026, en Turquie ( AFP / Murat Kocabas )

Les témoignages se multiplient ces dernières 24 heures pour accuser une direction peu soucieuse de la sécurité de ses ouvriers, dans un pays où la faiblesse des mesures de sécurité dans les lieux de travail est un sujet récurrent.

Habas, l'un des plus gros producteurs d'acier de Turquie, a refusé lundi de répondre aux questions de l'AFP.

L'explosion survenue à l'usine Habas Demir Celik d'Aliaga, à 60 kilomètres au nord d'Izmir, a tué 17 personnes. Une dizaine d'autres sont blessées, dont une dans un état critique.

Selon plusieurs sources officielles et témoins, la déflagration s'est produite lors d'une opération de remplacement de chaudière, lorsqu'une grue portique s'est effondrée dans un grand four industriel pendant le processus de coulée d'acier liquide.

"Puis il s'est immolé"

Des personnes utilisent des extincteurs pour porter secours à un homme qui a tenté de s'immoler par le feu devant une entreprise à Izmir, le 9 novembre 2026 ( AFP / Berkcan Zengin )

Le frère d'une victime, lui même chauffeur de camion de cette usine depuis 23 ans, a témoigné à l'agence Anadolu lundi.

"Il y a eu un vacarme énorme, ça a même secoué le camion. Je me suis garé sur le bas-côté", a raconté Turan Ilbay.

"Quand je suis entré dans l'usine, je suis tombé sur la pire scène que j'aie vue de ma vie". Quelques heures plus tard, le quadragénaire s'immolait dans un geste désespéré, posté devant les caméras des journalistes.

"Il a versé de l’essence sur sa tête, puis en a aspergé tout son corps en marchant. Puis il s'est soudainement immolé", a expliqué le photographe de l'AFP présent.

"Il est tombé au sol et s'est débattu. Les gendarmes sont intervenus avec des extincteurs et il a été transporté à l'hôpital en ambulance".

Une responsable des services de santé de la province a confirmé qu'il était mardi en soins intensifs entre la vie et la mort.

Après avoir veillé tard dans la nuit lundi soir, les familles se sont retrouvées mardi pour organiser les obsèques. La colère, souvent, dépassait la tristesse.

"Ne dormez pas en paix"

"Mon frère s'était déjà brûlé les mains" dans cette même usine, a affirmé à l'AFP Sevval Özçelik, la soeur de Kaan, 25 ans, tué lundi dans l'explosion. Par peur de se faire licencier, "le gamin n'a même pas pu porter plainte" et est retourné travailler une semaine plus tard, a-t-elle assuré.

"Ils ont pris la vie de mon frère (...). Je poursuivrai cette affaire jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Ne dormez pas en paix", a-t-elle scandé. "Je me couperai la tête s'il le faut, mais je ne laisserai pas passer ça".

Le chef de l'Etat Recep Tayyip Erdogan a promis lundi que "l'éventuelle existence de négligences et l'identité des responsables" seraient établies. Mais sans faire taire l'indignation nationale.

"Les causes de l'accident doivent être entièrement établies et toute personne ayant fait preuve de négligence doit être tenue responsable de ses actes", a exigé depuis sa prison Ekrem Imamoglu, maire d'Istanbul et grand adversaire du président.

Lors d'une conférence de presse au parlement, le Nouveau Parti, premier parti d'opposition, a exigé la création d'une commission parlementaire sur le drame. Le parti DEM pro-kurde, troisième force politique du pays, a lui aussi réclamé toute la lumière sur les faits.

"Ce n'est pas un accident, mais un meurtre au travail. Nous sommes réellement confrontés à une situation qui s'apparente à un massacre", a dénoncé Tulay Hatimogullari, co-présidente du parti DEM devant l'usine.