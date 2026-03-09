Explosion devant une synagogue à Liège: la Belgique dénonce un acte antisémite

Des enquêteurs de la police devant la synagogue de Liège, après une explosion dans la nuit, le 9 mars 2026 en Belgique ( AFP / JOHN THYS )

Le gouvernement belge a dénoncé "un acte antisémite abject" et "une attaque contre nos valeurs", après une explosion survenue dans la nuit de dimanche à lundi devant une synagogue à Liège, qui a conduit le parquet fédéral à se saisir de l'enquête.

L'explosion survenue vers 04H00 (03H00 GMT) n'a fait aucun blessé.

"Il y a un engin explosif qui a été déposé ou lancé, je ne sais pas, devant une des portes principales de la synagogue, qui a soufflé les vitres et la porte" en bois, a déclaré le rabbin de Liège Joshua Nejman.

Les organisations juives de Belgique ont dénoncé un "attentat antisémite", un "signal d'alarme impératif" pour les autorités belges.

Le parquet fédéral, chargé de l'enquête, a évoqué des "indices possibles d'une infraction terroriste", sans pouvoir confirmer à ce stade ses motivations.

"Les circonstances précises des faits font actuellement l'objet d'une enquête approfondie", a-t-il ajouté.

Selon le gouvernement belge, l'origine criminelle de l'explosion et le ciblage de la communauté juive ne font aucun doute.

L'antisémitisme est une "attaque contre nos valeurs et notre société" et "doit être combattu sans ambiguïté", a réagi le Premier ministre Bart De Wever, dans un message sur le réseau social X.

- Mesures de sécurité -

Des mesures de sécurité vont être renforcées autour de "sites similaires", a précisé le gouvernement.

L'Union européenne a "condamné fermement" cette "attaque antisémite", par la voix du commissaire européen Magnus Brunner.

Le bourgmestre de Liège Willy Demeyer s'est également indigné de cet "acte antisémite".

"Tous les Liégeois et Liégeoises, quelles que soient leurs origines, se respectent, et nous ne tenons pas à avoir sur le territoire de la ville une importation des conflits qui se passent ailleurs", a poursuivi l'élu, interrogé par la radio publique RTBF.

Une allusion à la guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, et qui a entraîné de multiples tirs de missiles et drones de Téhéran sur les pays du Golfe.

L'ambassadeur des Etats-Unis en Belgique, Bill White, a annoncé se rendre à Liège, devant la synagogue qui a fait l'objet de l'attaque, rue Léon Frédéricq, où des fenêtres de plusieurs bâtiments ont également été soufflées.

"L'antisémitisme sous toutes ses formes doit être condamné. Nous condamnons ces actes terroristes", a-t-il écrit sur X.

- Dégâts matériels -

La synagogue de Liège touchée par une explosion dans la nuit, le 9 mars 2026 en Belgique ( BELGA / ERIC LALMAND )

Il n'y a eu aucun blessé et seuls des dégâts matériels sont à déplorer, selon la police de Liège, qui a rapidement établi un périmètre de sécurité.

Des enquêteurs de la police judiciaire fédérale spécialisés dans l'antiterrorisme ont été dépêchés sur les lieux.

La synagogue, un bâtiment classé inauguré en 1899, est aussi un musée qui présente divers objets du culte et l'histoire de la communauté juive à Liège, selon son site.

En Belgique, la communauté juive compte environ 40.000 personnes, principalement à Anvers et Bruxelles, et ses lieux de culte ont fait l'objet de mesures de sécurité renforcées ponctuellement ces dernières années.

Ce fut le cas notamment après l'attaque sans précédent perpétrée en Israël le 7 octobre 2023 par le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui a entraîné la destruction de Gaza par l'armée israélienne. Une hausse des signalements d'actes antisémites a alors été observée en Belgique.

Selon l'Unia, une institution belge de lutte contre la discrimination, 192 faits présumés d'antisémitisme ont été signalés en Belgique en 2025, après 277 en 2024, une année record dans le contexte de la guerre à Gaza.