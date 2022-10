Explosion dans une mine en Turquie: 28 morts, une quinzaine de personnes piégées

L'attente inquiète des familles se prolonge samedi matin aux abords d'une mine de charbon accidentée dans le nord-ouest de la Turquie d'où une épaisse fumée se dégage et dans laquelle une quinzaine de personnes sont toujours piégées, après un coup de grisou qui a fait au moins 28 morts et 28 blessés, selon les derniers bilans officiels.

"58 de nos mineurs ont pu sortir indemnes. Nous estimons que 15 mineurs se trouvent (coincés) en bas et nous essayons de les secourir", a indiqué samedi matin le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu qui s'est rendu sur place avec plusieurs autres membres du gouvernement.

M. Soylu avait précédemment évoqué le chiffre de 49 personnes bloquées dans la mine.

Selon le ministre de l'Energie Fatih Dönmez, également sur place, "un incendie a éclaté dans une des galeries après l'explosion".

Le chef de l'Etat, Recep Tayyip Erdogan, est lui annoncé sur les lieux "dans l'après-midi", sans autre précision, et devrait se rendre auparavant au chevet des blessés évacués dans un hôpital d'Istanbul, a indiqué une responsable à l'AFP.

Un secouriste attend près d'une mine où est survenue une explosion à Amasra, en Turquie, le 15 octobre 2022