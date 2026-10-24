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Exploits de Furiani et Plabennec en Coupe de France
information fournie par So Foot 24/10/2026 à 22:00

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Exploits de Furiani et Plabennec en Coupe de France

Exploits de Furiani et Plabennec en Coupe de France

Des sueurs froides, et quelques exploits. La Coupe de France est à l’honneur ce week-end, et les clubs de Ligue 3 ont assumé leur statut. Tous, sauf Bastia, piégé par l’AS Furiani Agliani (N1) et par un ballon piqué de Christophe Vincent, ancien joueur du Sporting (0-1). L’AS Cannes a eu très chaud contre un club de R2, Saint-Didier Espérance Pernoise , mais s’en est sortie aux tirs au but (2-2, 6-7 T.A.B.). Villefranche Beaujolais est aussi allé au bout du bout pour sortir Domarin, club de R3 (1-1, 0-3 T.A.B.), comme QRM contre Coutances, pensionnaire de R1 (1-1, 3-4 T.A.B.).

Thionville s’est débarrassé de Bogny-sur-Meuse (R1) dans le temps réglementaire, mais sans marge de manœuvre (1-2). Même issue pour Amiens face à Steenvoorde (0-1) et La Roche-sur-Yon sur la pelouse de l’US Changé, qui évolue en R1 (1-2). Le carton du soir est à mettre au crédit du FC Rouen , sans pitié avec le club de R2 Mézidon-Canon (0-7). Orléans, Versailles, Caen, Villefranche, Concarneau, Le Puy et Valenciennes ont aussi composté leur ticket pour le tour suivant. Hors du champ des clubs de L3, on peut saluer la performance de Plabennec (R1), qui a mis le Stade Briochin (N1) à la porte (1-1, 4-3 T.A.B.).…

QB pour SOFOOT.com

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