Exploitations agricoles: de meilleurs résultats en 2018, mais avec de fortes disparités

Les exploitations agricoles françaises ont connu de meilleurs résultats en 2018 que l'année précédente, essentiellement pour les productions végétales, mais il reste d'importantes disparités entre exploitations, a indiqué vendredi Agreste, le service statistique du ministère de l'Agriculture.

Agreste travaille à partir des observations du réseau d'information comptable agricole (Rica), qui représente un échantillon de 7.220 exploitations agricoles représentatives et permet de connaître le revenu disponible moyen des exploitations agricoles, en comptant les subventions. Cependant, il ne prend pas en compte le nombre de personnes qui doivent "vivre" sur ce revenu disponible par exploitation.

La valeur ajoutée (EBE - excédent brut d'exploitation) par actif non salarié des exploitations "moyennes et grandes" de France métropolitaine s'est établie en 2018 à 54.500 euros en moyenne, en hausse de 4,1% par rapport à 2017, selon les chiffres du Rica.

Après prise en compte des charges financières et des amortissements, le bénéfice avant impôt (RCAI) par actif non salarié s'est élevé, pour sa part, à 30.000 euros en moyenne, soit 10,5% de plus qu'en 2017.

En 2018, les résultats s'améliorent pour la plupart des productions végétales, avec un EBE par actif non salarié qui progresse de 4,3% pour s'établir à 47.100 euros.

Pour la viticulture, la récolte 2018 a atteint un niveau particulièrement élevé (49,5 millions d'hectolitres) après une récolte 2017 exceptionnellement basse. L'EBE par actif non salarié augmente de plus de 40% par rapport à 2017 pour atteindre 86.400 euros.

Les évolutions sont moins favorables dans les élevages. Les résultats sont ainsi en net retrait pour les producteurs laitiers (-10%), et dans une moindre mesure pour les éleveurs de bovins viande (-4,6%), dans un contexte de hausse des charges d'approvisionnement à la suite de la sécheresse estivale. Dans ce contexte, l'EBE par actif non salarié chute de 33% pour s'établir à 60.200 euros.

Ces moyennes masquent toutefois d'importantes disparités entre les exploitations.

En 2018, un quart des exploitations ont ainsi un EBE par actif non-salarié inférieur à 23.500 euros tandis qu'il est supérieur à 67.600 euros pour un autre quart. Toutes orientations confondues, 3% des exploitations ont un EBE négatif et 14% ont un résultat courant avant impôt (RCAI) négatif.

Comme les années précédentes, les dispersions de résultats les plus faibles sont relevées au sein des élevages d'herbivores, souligne Agreste.