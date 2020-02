Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Exploit de l'Equipe de France qui s'impose au Pays de Galle ! Reuters • 22/02/2020 à 20:20









Exploit de l'Equipe de France qui s'impose au Pays de Galle ! par Hugo Chalmin (iDalgo) C'est une performance sensationnelle qu'a livré l'Equipe de France samedi après-mid ! À l'occasion de la 3e journée du Tournoi des 6 Nations, les Bleus se déplaçaient au mythique Millennium Stadium de Cardiff pour y affronter le Pays de Galles. D'entrée, les hommes de Fabien Galthié montrent de l'envie avec notamment un essai signé Bouthier (6e minute). Ils ne lâchent pas la pression et inscrive un nouvel essai à la 29e minute par l'intermédiaire de Willemse. Les Français mènent 14-10 à la pause sans avoir encaissé le moindre essai. Au retour des vestiaires, ils concèdent un essai de Lewis à la 47e minute mais Ntamack, homme du match, marque un troisième essai quatre minutes plus tard. Le défense française est exceptionnelle et résiste aux assauts gallois. Elle permet aux Bleus de s'imposer 23-27. Ils signent là leur premier succès à l'extérieur dans ce tournoi. En tête du classement, l'EDF est toujours invaincue dans cette compétition avec trois victoires en trois rencontres. C'est une première depuis 2010 ! Année à laquelle il faut remonter pour trouver la trace d'un succès de la France en terres galloises.

