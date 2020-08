Existe-t-il des similitudes entre Bayern-Sainté 76 et Bayern-PSG 2020 ?

Dimanche soir, le Bayern affronte le PSG en finale de la Ligue des champions. Ce n'est pas la première fois que le club bavarois retrouve une formation française à ce niveau de la compétition. En 1977, les Teutons avaient brisé les rêves des Stéphanois. Un traumatisme nourri de poteaux carrés et de malédiction européenne, qui reste encore inscrit dans la mémoire, non seulement des Verts et de leur supporters, mais de toute la France. Un marqueur national presque. Toutefois, depuis ce maudit soir du 12 mai 1976 en Écosse, beaucoup de choses ont changé, à commencer par le foot et son rôle dans nos sociétés.

Paris, il était temps

Sainté

1976. L'épopée des Verts. Toute la France se met en rang derrière l'ASSE. L'émissionsur RTL, symbole d'une France populo, un peu beauf, qui s'assume face à des élites, intellectuelle ou politique, qui préfère la petite reine au ballon rond, sonne la levée en masse du peuple. C'est certainement la première grande rencontre de l'Hexagone avec l'enthousiasme, populaire, démocratique, autour du foot. Le Stade de Reims était arrivé trop tôt, peu ou pas de télé à l'époque pour un sport d'abord d'ouvriers, de mineurs et de petites gens. Pas de quoi hisser le drapeau tricolore.Donc 1976. Vingt ans que nos footeux baissent les yeux partout, aussi bien en Coupe du monde que dans les compétitions européennes. Soudainement, enfin, on peut relever la tête. Saint-Étienne représente et venge alors toute la nation. Ce club d'une ville laborieuse portée par un capitalisme très cocardier à la mode paternaliste donne à toute une génération son équipe mythique, préparant le terrain des Bleus de 1982. Avec, évidemment, puisque nous sommes en France, un drame, une injustice, pour sceller le destin commun. Une dernière dimension autorise cette communion qui ignore les querelles de clochers, la culture supporters reste très peu développée chez nous, les ultras inexistants. Enfin, l'arrêt Bosman est encore loin. Chez les Verts, deux étrangers : le gardien yougoslave ?urkovi?, et l'Argentin Osvaldo Piazza. Du côté allemand, un Danois : Johnny Hansen. Ce sont donc bien deux cultures du foot, deux pays qui s'affrontent sur le terrain neutre de Glasgow.