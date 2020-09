"Exercice assez confus" qui "ne répond pas à l'urgence" et "gâche l'argent public" : le budget 2021 suscite des critiques de droite comme de gauche

Parmi les reproches adressés au projet de budget pour 2021, figurent également le manque de dispositions pour soutenir le pouvoir d'achat ou l'absence de contreparties pour les aides aux entreprises.

Le ministère de l'Economie et des Finances. ( AFP / LOIC VENANCE )

Alors que le gouvernement a présenté lundi 28 septembre son projet de budget pour 2021 , les critiques ne se sont pas fait attendre. Le député Eric Woerth (LR), président de la commission des Finances de l'Assemblée, a ainsi critiqué un "exercice assez confus" quand les députés socialistes estiment qu'il "ne répond pas à l'urgence de la crise".

"C'est un exercice assez confus. Tout est un peu mélangé, la relance de moyen terme et des mesures d'urgence. Dans une période aussi compliquée, il y aurait dû y avoir une innovation budgétaire. Le gouvernement aurait dû clairement identifier différents scénarios en fonction de l'évolution de l'épidémie " de Covid-19, a souligné l'ancien ministre du Budget lors d'un point presse téléphonique. Même s'il est favorable aux mesures de compétitivité des entreprises présentes dans ce budget, Eric Woerth aurait également souhaité "des incitations à la consommation ciblées pour faire sortir l'épargne de précaution" des Français. "Cela aurait pu être des bons de réductions type tickets restaurants, pour accrocher certains types de consommation de produits ou de services non importés", a ajouté le député de l'Oise. Comme le reste du groupe LR, Eric Woerth a néanmoins répété qu'il voterait en faveur de la "mission budgétaire spécifique" consacrée au plan de relance dans ce budget 2021, ce qui ne vaut pas quitus pour l'ensemble du projet de budget 2021 dans lequel il figure.

A gauche, les députés socialistes ont dénoncé des mesures "insuffisantes" et "injustes" et un projet de budget "qui ne répond pas à l'urgence de la crise ni ne prépare l'avenir". Ainsi, "seulement 35 des 100 milliards d'euros du plan de relance sont inclus dans le budget 2021", regrettent les socialistes qui ont fait leurs calculs. En outre, les mesures "arrivent trop tard", quand "il aurait fallu agir dès le début de l'été 2020", estiment les députés PS, qui déplorent également l'absence de dispositions pour "soutenir le pouvoir d'achat" des "plus pauvres" et réclament une "contribution supplémentaire des plus aisés" , notamment le rétablissement de l'impôt sur la fortune (ISF). Le gouvernement "s'entête dans une politique unijambiste de l'offre en totale inadéquation avec un objectif de relance à court terme", conclut le communiqué socialiste.

De son côté, l'ex-ministre socialiste de l'Economie et des Finances Michel Sapin a critiqué l'"arrosage systématique et généralisé" prévu selon lui dans le budget 2021 au lieu d'aides "ciblées" pour les secteurs en difficultés qui permettraient de ne pas "gâcher l'argent public" . S'il a reconnu sur LCI la "difficulté de faire des prévisions" économiques dans le contexte de crise sanitaire, il a estimé qu'il y avait dans le budget présenté lundi "des erreurs, et des erreurs graves : les aides ne sont pas suffisamment ciblées, on va aider des gens qui n'en ont pas besoin". "Ne pas augmenter les impôts, pourquoi pas", mais "quand vous baissez les impôts de toutes les entreprises, vous baissez aussi ceux de celles qui vont très bien", qui "ont parfaitement surmonté la crise et en ont même profité", a-t-il remarqué, citant les secteurs de la grande distribution, la logistique et l'informatique. "Le rebond ne passe pas par un arrosage systématique et général : c'est gâcher l'argent public", a ajouté l'ancien ministre. Au contraire, alors que certaines entreprises "vont mourir" ou supprimer massivement des emplois, "il faut un budget de survie", "entièrement axé sur les secteurs économiques qui vont mal" : hôtellerie-restauration, indépendants, commerçants, aéronautique, automobile, a-t-il prôné. Et pour eux, pas de baisses d'impôts mais "des mécanismes d'aides, soit par des prêts, soit par une recapitalisation, pour que ces entreprises puissent rebondir".

Dans le groupe Ecologie Démocratie Solidarité (EDS), surtout composé d'anciens marcheurs de l'aile gauche en rupture avec LREM, on critique un budget qui "manque en partie sa cible", car les "aides" aux entreprises ne sont "conditionnées à aucune contrepartie" écologique ou sociale, selon EDS.