Les 26 et 27 août, le Medef organisait son traditionnel rendez-vous de rentrée, la Rencontre des Entrepreneurs (REF) rebaptisée cette année « Renaissance des Entreprises ». Alors que la crise sanitaire occupe le devant de la scène, et que l'industrie pharmaceutique s'est lancée dans la course au vaccin contre le Covid-19, Ecorama s'est entretenu avec Paul Hudson, DG de Sanofi. Une interview exclusive, la première en vidéo accordée à un média français, réalisée par David Jacquot.