EXCLUSIF. Notre baromètre mondial du Covid

Covid-19 Impact #1 : Vous l'entendez depuis un mois, la crise du Covid-19 va nous changer, va tout changer. À travers une sélection internationale de données, d'inspirations et des signaux faibles qui feront les tendances de demain, Le Point vous propose tous les quinze jours en partenariat avec le cabinet de conseil en stratégie de communication No com un recueil et une analyse de données montrant les principaux points d'impact économiques, politiques et sociétaux liés à cette crise historique. C'est également l'occasion de révéler de nouveaux modes d'action et de communication des entreprises cherchant à s'adapter à ce nouveau contexte. Économie et entreprise, politique et tendances sociétales, nous allons deux fois par mois vous montrer concrètement ce que la crise change.

L'opinion a complètement intégré l'ampleur de la crise économique

Effondrement de la croissance, millions de salariés en chômage partiel, baisse de la consommation... l'opinion a déjà intégré l'ampleur et la durée de la crise économique qui a déjà commencé : neuf Français sur dix pour OpinionWay pensent que la situation va encore se dégrader. Les dernières annonces sur le plan de sauvetage des entreprises n'a pas complètement convaincu puisque davantage de Français doutent de la capacité de leur entreprise à faire face (54 % sont confiants d'après BVA).

Les entreprises attendues au tournant

... Lire la suite sur LePoint.fr