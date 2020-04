EXCLUSIF. Marlène Schiappa : « Les femmes et les hommes ne vivent pas le même confinement ! »

"La question des tâches domestique reste un énorme tabou", selon Marlène Schiappa. © MARTIN BUREAU / AFP

Préparation des repas, ménage, lessive, aide aux devoirs... Les Françaises travaillent autant à l'extérieur ou en télétravail que les hommes, pourtant elles continuent d'assumer l'essentiel des tâches ménagères et éducatives, considérablement augmentées par le confinement. Les résultats d'un sondage, réalisé les 8 et 9 avril par l'Institut Harris Interactive à la demande du secrétariat d'État chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes, révèlent que 58 % des femmes estiment passer plus de temps que leur conjoint à assumer l'ensemble des charges domestiques en cette période critique. Une inégalité qui évolue très lentement depuis trente ans (la part du temps domestique pris en charge par les femmes était de 71 % en 1986), et qui fait craindre à Marlène Schiappa un « épuisement silencieux » des femmes, en particulier des mères, particulièrement sollicitées depuis que les familles vivent assignées à résidence. Entretien.

Le Point : Les inégalités persistent pendant le confinement. Est-ce vraiment une surprise ?

Marlène Schiappa : En effet, l'étude que nous avons commandée à Harris démontre une répartition inégalitaire des tâches domestiques dans les couples pendant le confinement. Je n'ai pas été surprise. Mais les détails de ce sondage font apparaître des choses intéressantes : non seulement 58 % des femmes en font plus que leur conjoint, mais 54 % des

... Lire la suite sur LePoint.fr