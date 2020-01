EXCLUSIF. Le mode d'emploi pour arrêter Carlos Ghosn

On ne pourra pas lui reprocher d'avoir traîné les pieds. La police française a réagi avec célérité à la saisine d'Interpol le 2 janvier par le Japon. Cinq jours plus tard, le ministère de l'Intérieur via la direction générale de la police nationale a fait diffuser une « mise en attention » à l'encontre de Carlos Ghosn et de son épouse Carole. Ce document dûment épinglé dans toutes les guérites de la police aux frontières des aéroports doit permettre d'alerter l'officier de quart de la procédure judiciaire en cours et de procéder, le cas échéant, à l'interpellation de l'ancien patron de Renault et de son épouse Carole, née Nahas, selon le document.Lire aussi Qui sont les cerveaux derrière la fuite de Carlos Ghosn ?Les autorités françaises mettent en avant la possibilité pour le couple de fugitifs d'utiliser de faux papiers d'identité (Ghosn dispose de trois passeports de trois pays dont il détient la nationalité : Brésil, Liban et France). Mais comment faire si le fugitif le plus célèbre du monde voyage dans une malle ou autre cachette ?Lire aussi notre série sur le feuilleton Carlos Ghosn