EXCLUSIF. Créteil : « Je n'ai vu aucune violence de la part des policiers »

Les images de celle qui se présente comme une « victime » de violences policières sont impressionnantes. Oriana, 30 ans, a témoigné sur le site Loopsider. Le 16 décembre à Créteil à 7 h 30, alors qu'elle conduisait en état d'ivresse, elle enfonce la portière d'un utilitaire Renault. Employées d'une société d'affichage, les victimes de cet accrochage doivent établir un constat pour justifier de l'état du véhicule accidenté auprès de leur employeur. Selon eux, la jeune femme refuse de s'y soumettre. Elle fait une marche arrière, prend un sens interdit et reprend sa route.« On l'a suivie, témoigne Michel*, 30 ans, alors au volant, employé de son entreprise depuis dix ans. Mon collègue, assis à mes côtés, alerte la police. Elle ne roule pas droit, manque de prendre le trottoir à plusieurs reprises et d'aller dans le décor. Quand elle s'arrête enfin, on lui demande à nouveau d'établir un constat. Elle s'y refuse. On lui prend les clés de sa voiture en attendant l'arrivée de la police. Là, elle met une gifle à mon collègue qui en perd ses lunettes ; quand il se baisse pour les ramasser, elle lui décoche un coup de pied tout près de l'?il, qui enfle quasi instantanément. Il n'a pas voulu se faire examiner, il vient de commencer dans la boîte et ne veut pas se faire remarquer. Je remonte dans le Renault Master. Elle frappe à la vitre et dans le camion comme une dingue. Une fois dehors, elle me met un coup à la tempe, devient...