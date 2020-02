EXCLUSIF. Communautarisme : la feuille de route du gouvernement

C'est un document confidentiel de 31 pages, daté de janvier, dont Le Point a obtenu un exemplaire. Un document interne au gouvernement, piloté par Matignon et qui rassemble les contributions des différents cabinets ministériels en vue d'accentuer la lutte contre le communautarisme, et plus précisément, c'est son titre, d'échafauder une « stratégie de lutte contre l'islamisme et contre les atteintes aux principes républicains ». C'est le plan de travail qu'Emmanuel Macron a sur sa table, pour décider des mesures à mettre en ?uvre sur des préoccupations majeures pour les Français et l'avenir du pays. Sur ce sujet explosif, charriant criminalité, peurs et fantasmes, le président de la République a voulu se donner le temps pour consulter et réfléchir, avant de passer à l'action. Une séquence qui commencera par un déplacement mardi 18 février, vraisemblablement à Mulhouse, sur la question du financement des mosquées.Ce document est un rapport de travail qui ne constitue donc pas le projet et qui, jusqu'à la dernière minute, est susceptible d'évoluer ? l'annonce du plan qui devait avoir lieu il y a quelques jours a été reportée, Emmanuel Macron souhaitant aller plus loin sur certains points, selon nos informations. Mais il donne les grands axes et les principales mesures au fondement de la politique gouvernementale. Porté par le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), c'est un rapport...