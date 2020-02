EXCLUSIF. Benalla, bientôt de retour à l'Assemblée nationale ?

L'idylle continue entre le député Joachim Son-Forget et Alexandre Benalla. Alors que les deux hommes s'affichent régulièrement ensemble sur les réseaux sociaux, le premier veut faire du second son assistant parlementaire. Selon nos informations, une demande de badge permettant d'accéder à l'Assemblée nationale a été faite par l'élu, ex-LREM, qui avait créé son parti nommé Valeur absolue en 2019. Son-Forget avait démissionné du parti présidentiel en décembre 2018, après une polémique née de tweets sexistes à l'encontre d'Esther Benbassa, sénatrice EELV.Est-ce la morosité des affaires d'Alexandre Benalla, depuis son départ de l'Élysée, qui le pousse à épouser une carrière politique, après avoir renoncé à toute ambition à Saint-Denis pour les municipales ? « J'ai déposé une demande pour l'avoir comme collaborateur bénévole, car il est impliqué dans mon parti », répond Joachim Son-Forget. Lequel précise n'avoir toujours pas de réponse de l'Assemblée : « Cela fait une semaine que l'on devrait avoir les papiers qui sont généralement établis en 48 heures. Une fois de plus, le lynchage prévaut sur la présomption d'innocence. »« Il est plus borderline que moi »Et le député d'affirmer qu'Alexandre Benalla est « traité comme un coupable ». « Moi je suis un soutien du président, et on me refuse le badge de mon collaborateur bénévole [?] Ça n'est pas normal. » L'élu non-inscrit précise avoir des...