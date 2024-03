Excédé par l'état de Charléty, le Paris FC charge la mairie de Paris

Eh non, il n’y a pas que le feuilleton Mbappé pour occuper les Parisiens.

Le Paris FC avait prévu une grosse journée ce samedi à Charléty, en recevant d’abord Saint-Étienne en Ligue 2 à 15 heures, avant une rencontre de D1 Arkéma entre les deux mêmes équipes. Le premier match a pu avoir lieu, accouchant sur un 0-0, mais le deuxième a dû être annulé à quelques minutes du début, les arbitres de la rencontre estimant que l’état de la pelouse ne permettait pas la bonne tenue de la partie, alors que des milliers de personnes étaient toujours dans les tribunes. Un épisode qui a énervé au plus haut point Pierre Ferracci, président du club, qui s’est ensuite lâché dans les colonnes du Parisien . « On est très en colère. Malheureusement, c’est le résultat de l’incurie de la direction de Charléty. On est mal servi. Par respect pour les spectateurs, surtout quand ils viennent aussi nombreux qu’aujourd’hui, pour les joueurs, les joueuses, les staffs, on est en droit de demander des conditions de travail juste normales. La LFP nous a accordé sa troisième note négative et infamante. Mais le Paris FC n’est responsable de rien. Ça devient insupportable » , estime le dirigeant.…

AL pour SOFOOT.com