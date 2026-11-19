Examen crucial en Corée du Sud en plein scandale de triche à l'IA

Un étudiant attend le début de l'épreuve nationale d'entrée à l'université, dans une salle d'examen à Séoul, le 19 novembre 2026 ( POOL / KIM HONG-JI )

Plus de 550.000 élèves sud-coréens se mesurent jeudi au redouté examen national d'entrée à l'université, épreuve de huit heures soumise cette année à des mesures anti-triche inédites, dans la foulée d'un scandale de fraude à l'IA.

Le Suneung ouvre les portes des universités les plus prestigieuses aux meilleurs candidats. Mais dans une Corée du Sud ultra-compétitive, il mène aussi aux emplois les plus rémunérateurs et peut même peser sur les perspectives de mariage.

Cette édition 2026 du Suneung intervient dans un contexte de scandale de triche à l'intelligence artificielle (IA) lors d'examens nationaux.

"Je suis venue ici le cœur lourd à cause des craintes liées à la tricherie assistée par l'IA", confie jeudi matin à l'AFP Bang Min-ji, 18 ans, juste avant d'entrer dans le lycée pour filles de Yeouido, dans le centre de Séoul.

Une élève (D) serre sa mère dans ses bras devant le lycée pour filles de Yeouido, avant de passer l'examen national d'entrée à l'université, à Séoul, le 19 novembre 2026 ( AFP / Philip FONG )

L'épreuve a débuté à 08H40 (23H40 GMT mercredi), précédée par l'envoi d'un message d'alerte sur les téléphones portables, pour repérer les appareils non éteints.

Au total, 22 candidats ont ainsi été surpris en possession d'un smartphone, a indiqué la vice-ministre de l'Éducation, Choi Eun-ok, lors d'un point presse.

La Première ministre Han Seong-sook a par ailleurs ordonné que les sujets du Suneung 2025 soient conservés dans le cadre d'une enquête sur des cas de tricherie. Ils sont habituellement détruits après l'examen de l'année suivante.

La polémique a éclaté dimanche quand le major du concours des comptables fiscalistes de cette année a avoué s'être servi d'une caméra et d'un smartphone pour utiliser l'IA, avec à la clé un score quasi parfait.

Jeudi, un autre étudiant soupçonné de triche avec l'IA a été retrouvé "en état d'arrêt cardiaque", a indiqué la police, faisant référence à "un signalement" pour des "craintes de suicide". Lee Jin-Woo, 32 ans, avait obtenu un score parfait au concours d'admission à l'école de droit en juillet et avait nié toute triche.

Affirmant sa fermeté, le président Lee Jae Myung a promis une récompense d'au moins 100 millions de wons (75.000 dollars) à toute personne signalant des actes de tricherie, tout en proposant une réduction de peine pour ceux qui dénonceraient leurs complices.

Une élève (au centre) se précipite vers le lycée pour filles de Yeouido, après avoir été transportée dans une voiture de police, pour passer l'examen national d'entrée à l'université, à Séoul, le 19 novembre 2026 ( AFP / Philip FONG )

Mais Park So-hyun, une candidate, estime que la réaction du gouvernement "arrive trop tard".

"Mes amis et moi pensons tous que l'examen a peut-être déjà été compromis par le passé, et ce n'est qu'à la suite des aveux de dimanche que (les autorités) agissent aujourd'hui", déplore-t-elle.

Chaque année, les autorités minimisent le plus possible les perturbations pour les candidats : les vols sont suspendus pendant l'épreuve de compréhension orale d'anglais, bon nombre d'entreprises commencent la journée une heure plus tard pour fluidifier le trafic, tout comme la Bourse. Des policiers patrouillent également pour conduire aux centres d'examen les retardataires.

Un photographe de l'AFP a ainsi aperçu une candidate arriver en courant au lycée après avoir été déposée par une voiture de police.

Juste un crayon

Précaution supplémentaire cette année, les candidats n'ont eu le droit d'apporter que leur crayon noir. Le ministère de l'Éducation a expliqué que le reste du matériel serait distribué sur place.

Des élèves de première encouragent leurs camarades de terminale avant l'examen national d'entrée à l'université, au lycée Joongdong de Séoul, le 18 novembre 2026 ( AFP / Philip FONG )

Les services de Wifi public sont en outre suspendus depuis mercredi 18H00 (09H00 GMT) et le resteront jusqu'à jeudi 18H00 dans un rayon de 100 mètres autour des centres d'examen à travers le pays.

Les boutons de vêtements sont également occultés à l'aide d'autocollants pour rendre aveugles d'éventuelles mini-caméras.

Séoul compte aussi interdire aux tricheurs de repasser l'examen pendant dix ans, en plus de poursuites criminelles.

Quant aux candidats déjà à l'université mais qui repassent l'épreuve pour changer d'établissement, ils seront expulsés de leur école actuelle en cas de fraude, ont prévenu les autorités.

Une bouddhiste sud-coréenne dépose une bougie lors d'une cérémonie de prière destinée à favoriser la réussite des élèves qui passent l'examen annuel d'entrée à l'université, à Séoul, le 19 novembre 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )

Les parents accompagnent en général leurs enfants jusqu'aux lieux du concours. Une fois les candidats entrés, beaucoup de familles filent vers les temples bouddhistes et les églises pour prier.