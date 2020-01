Ex-prisonnière, Florence Cassez va demander réparation au Mexique

On pensait le dossier refermé à jamais, mais non. Un nouveau rebondissement vient de surgir dans l'affaire Florence Cassez, cette Française emprisonnée au Mexique pendant sept ans et libérée en 2013 après des années de combat très médiatisé. Selon les informations de L'Express, la ressortissante française envisage aujourd'hui de s'attaquer à plusieurs personnalités mexicaines qu'elle juge responsables de ses années passées à tort en prison, et de demander réparation.Si l'affaire semble pouvoir être relancée en ce début d'année 2020, c'est en raison de l'arrestation par le FBI, le 9 décembre dernier, d'un homme, Genaro Garcia Luna. Cet ancien policier mexicain, devenu par la suite ministre de l'Intérieur du Mexique et bras droit de l'ancien président conservateur Felipe Calderon, est l'individu à l'origine de l'arrestation de Florence Cassez en 2005 à Mexico. Aujourd'hui, il est accusé par les autorités américaines de corruption et de complicité avec un cartel de la drogue bien connu, le Sinaloa, dirigé pendant des années par le narcotrafiquant El Chapo, également en prison aux États-Unis à l'heure actuelle.Un ex-président dans le viseur de Florence CassezSon arrestation et sa peine de prison encourue (de dix ans à la perpétuité) font trembler la classe politique mexicaine, présente comme passée. Mais, selon l'hebdomadaire, elle permet aussi à Florence Cassez de relancer une initiative judiciaire pour obtenir une réparation à...