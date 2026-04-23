Ewen Jaouen : « Avant chaque match, je mets du Rihanna »

À seulement 20 ans, Ewen Jaouen s’est imposé comme le portier titulaire du Stade de Reims, au point d’y prolonger jusqu’en 2029. En course pour disputer ses troisièmes play-off de suite pour monter en Ligue 1, le Breton d’origine évoque l’importance du travail mental et raconte son amour obsessionnel pour la compétition et pour l’adversité. Entretien avec un type qui sait arrêter des tirs au but. Et en marquer.

Samedi dernier, vous avez remporté une bataille importante dans la course à la montée face au Red Star (3-2). Comment on prépare ce genre de matchs face à un concurrent direct à la montée ?

On savait qu’on devait gagner en mettant la manière. C’est ce qu’on a fait, surtout en première période, qui est très aboutie. La deuxième était plus compliquée, mais on s’est mis au niveau des enjeux pour envoyer un message à tout le monde. Je ne suis pas sûr que mes coéquipiers aient pensé au fait qu’on puisse les rencontrer en play-off. L’idée, c’était surtout de gagner et de revenir à leur hauteur. On ne voulait pas trop en faire parce qu’on sait très bien que ça peut être nos futurs adversaires (en play-off, NDLR) , donc on a voulu rester calmes en se disant que rien n’était fait.…

Propos recueillis par Thomas Morlec et Suzanne Wanègue, à Reims pour SOFOOT.com