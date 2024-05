Évoqué à l’OM, Habib Beye assure avoir pris sa décision

Avant le Grantatakan, le Grantentraîneur ?

Officiellement promu en Ligue 2 avec le Red Star, Habib Beye est un entraîneur convoité. Alors que Jean-Louis Gasset ne devrait pas être conservé à l’issue de cette saison, l’OM cherche son futur technicien, et les rumeurs liant l’ancien Marseillais aux Phocéens ont fleuri. Ce dimanche, sur le plateau du Canal Football Club , celui qui porte également la casquette de consultant Canal + a affirmé avoir fait son choix. « Je vous le dis, la décision est prise, on a besoin de se voir avec mes dirigeants » , a-t-il teasé, alors que son annonce devrait être imminente. « Je pense que par moments, le nom sort alors qu’il n’y a pas eu de contact, qu’il n’y a rien eu » , a-t-il tout de même tempéré concernant les rumeurs l’envoyant déjà à l’OM. Chez RMC, il avait déjà avoué vouloir « entraîner au plus haut niveau » et qu’il n’irait « pas entraîner un club de Ligue 2 autre que le Red Star » .…

LT pour SOFOOT.com