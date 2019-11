Evo Morales annonce la convocation d'une nouvelle élection présidentielle en Bolivie

Dix-neuf jours après le début des manifestations contre sa réélection, le chef d'Etat bolivien a annoncé dimanche un nouveau scrutin.

Dix-neuf jours après le début des manifestations contre sa réélection, Evo Morales a annoncé, dimanche 10 novembre lors d'une conférence de presse, la convocation d'un nouveau scrutin. Plus tôt dans la journée, le secrétariat général de l'Organisation des Etats américains (OEA) avait demandé cette annulation :

« Le premier tour des élections du 20 octobre doit être annulé et le processus électoral doit redémarrer de nouveau, avec un premier tour organisé dès que sont mises en place les conditions donnant des garanties de son déroulement, au premier rang desquelles la composition d'un nouvel organe électoral », affirme un ainsi un communiqué de l'OAE.

De vastes manifestations avaient débuté le soir du premier tour, à La Paz, lorsque le Tribunal électoral suprême (TSE) avait interrompu la publication des projections, et ce alors qu'un second tour entre Evo Morales et Carlos Mesa, son plus proche adversaire, semblait se profiler.

Le chef de l'Etat sortant avait finalement été proclamé vainqueur avec un peu plus de 10% d'avance sur Carlos Mesa, mais son administration avait accepté sous la pression de la rue que l'OEA enquête sur sa réélection.