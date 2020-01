La colère du président rappelle celle de Jacques Chirac en octobre 1996. Vingt-quatre ans après, le président de la République Emmanuel Macron s'emporte à son tour contre des forces de sécurité israéliennes à Jérusalem. Invité en Israël pour célébrer le 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz, le chef de l'État a décidé mercredi de faire une entorse à son programme en déambulant dans plusieurs quartiers de la vieille ville, en plus de sa visite prévue de la basilique Sainte-Anne, propriété de la France.Lire aussi « This is not a method » : les dessous de la vidéo de Chirac à JérusalemEnchaînant les poignées de main et les « selfies », le président improvise un bain de foule à la manière de son prédécesseur, décédé le 26 décembre dernier à l'âge de 87 ans. « Ce que j'ai voulu faire d'abord, c'est marcher librement dans la vieille ville et passer à travers tous les lieux qui font aussi l'histoire de cette ville et ses symboles », déclare-t-il aux journalistes qui l'accompagnent, selon l'Agence France-Presse. « Je pense que réconcilier l'ensemble de ces grandes religions dans cette ville qui les porte, qui en est l'épicentre, où elles cohabitent, est important. »Après avoir visité plusieurs lieux saints dans la vieille ville, le président de la République se rend à la basilique Sainte-Anne, l'un des quatre territoires français de la ville sainte, avec le Tombeau des rois, l'église...