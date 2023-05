Everton vendu pour près de 700 millions d’euros ?

Genoa, Vasco de Gama, le Standard de Liège, le FC Séville, et maintenant Everton ?

Réputé pour investir dans de nombreux secteurs comme l’aviation ou les assurances, le fonds d’investissement américain 777 Partners fait son trou dans le monde du football ces dernières années. Après avoir acquis de nombreuses parts dans différents clubs comme celui du Red Star, il aurait décidé de s’offrir Everton. Après Frank Lampard mis à la porte ce lundi, voilà que c’est au tour du propriétaire des Toffees de vouloir se faire la malle, comme l’a indiqué le Guardian en janvier dernier. Et Farhad Moshiri – qui avait acquis la moitié des parts du club en 2016 et avait progressivement augmenté ses parts pour arriver à 94% des actifs il y a pile un an, a décidé de s’ouvrir à une vente – et aurait donc enfin trouvé preneur.…

MD pour SOFOOT.com