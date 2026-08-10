Everton et Crystal Palace cherchent à s’échanger deux joueurs

Un échange d’ailiers pour relancer la machine. D’après Sky Sports, Everton et Crystal Palace sont sur le point de trouver un accord concernant le transfert de deux joueurs . Les Toffees voudraient récupérer Brennan Johnson , 25 ans, alors que les Londoniens aimeraient attirer un autre ailier, Dwight McNeil , 26 ans. Les deux joueurs sont prêts à passer leurs visites médicales.

Deux joueurs en difficulté

Les deux ailiers sortent chacun d’une saison peu concluante. McNeil, titulaire à 14 petites reprises avec Everton en championnat, semble derrière Iliman Ndiaye aux yeux de son entraîneur, David Moyes . Dans le même temps, le Gallois Johnson est arrivé l’hiver dernier chez les Eagles , chez qui il a disputé 18 matches de Premier League pour (seulement) une passe décisive .…

AC pour SOFOOT.com