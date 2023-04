Everton arrache le nul face à Tottenham

Pour clôturer la 29ème journée de Premier League, Everton recevait Tottenham à Goodison Park. Une confrontation a priori déséquilibrée sur le papier, entre le 18ème et le 5ème du championnat anglais avant le coup d’envoi. Malgré les velléités offensives de Harry Kane, Michael Keane vient sauver le ballon sur sa ligne (10e). Les Toffees mettaient de plus en plus d’envie et imposaient un gros pressing à la perte du ballon. Everton était ensuite réduit à dix avec Doucouré qui perdait ses nerfs et mettait volontairement sa main gauche sur le visage de Kane (58e). Quelques minutes plus tard, Keane se précipitait et faisait faute sur Cristian Romero dans sa surface. Kane ouvrait ainsi le score sur penalty d’un superbe contre-pied (68e, 1-0). En toute fin de rencontre Lucas Moura voyait rouge à son tour seulement quelques minutes après son entrée en jeu pour un tacle non maîtrisé et dangereux sur Michael Keane (88e). Le défenseur des Toffees se relevait et égalisait d’un coup de canon aux abords de la surface adverse (90e). Everton arrache donc le point du match nul (1-1) et sort de la zone de relégation dans son antre tandis que Tottenham pourra regretter cette fin de match.

