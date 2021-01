Evénementiel à l'arrêt: 3,4 milliards d'euros perdus en Ile-de-France en 2020 (étude)

Les perspectives de l'événementiel en 2021 sont "alarmantes", le gouvernement ne prévoyant toujours aucune date de réouverture pour une filière mise à l'arrêt par la pandémie de Covid-19 qui a privé l'Ile-de-France de 3,4 milliards d'euros de retombées économiques l'an dernier, selon une étude.

Selon les données de la Chambre de commerce de Paris Ile-de-France publiées mercredi, entre mars et décembre, un total de 317 salons ont été soit annulés soit "digitalisés", privant 85.000 entreprises de quelque 17,2 milliards de ventes, lors d'une crise sans précédent pour le secteur.

Cela représente, pour la région, un "impact colossal": 3,4 milliards d'euros de retombées économiques perdues sur la période.

En 2020 la fréquentation des visiteurs, la présence des exposants et la surface nette occupée par les stands ont ainsi chuté de près de 80%, selon l'étude.

Au quatrième trimestre 2020, seuls deux salons grand public, Salon zen et Animal expo, se sont tenus, début octobre, tandis que 44 salons se sont tenus en "virtuel", soit 28% des manifestations prévues.

Et alors que la crise sanitaire a "mis à l'arrêt quasiment toute la filière événementielle", les "perspectives pour 2021 sont alarmantes puisque aucune date de reprise n'est avancée par le gouvernement", souligne la Chambre de commerce et d'industrie.

Or "au-delà des aides déployées par les pouvoirs publics, les professionnels attendent un signal pour reprendre leur activité", d'autant qu'un salon nécessite plus de six mois de préparation, souligne l'étude.

"Sans perspectives, les organisateurs sont contraints d'annuler les événements programmés d'ici à août 2021: ainsi, 50 salons sont d'ores et déjà annulés, dont de grands salons internationaux".

Cette étude s'appuie sur des enquêtes déclaratives réalisées auprès des organisateurs de salons de janvier à décembre 2020, et prend en compte notamment les principaux sites d'expositions et de congrès tels que Paris Nord Villepinte, Paris expo Porte de Versailles, Paris Le Bourget, Le Palais des Congrès de Paris...