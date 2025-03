Evasion sanglante d'Amra: interpellation en Thaïlande d'un complice présumé

Image tirée d'une vidéosurveillance, le 15 mai 2024, montrant un véhicule Peugeot noir volé percutant un fourgon pénitentiaire lors d'une attaque au péage routier d'Incarville, dans l'Eure, le 14 mai 2024 ( UNKNOWN / - )

Un homme de 24 ans a été interpellé mercredi en Thaïlande dans le cadre de l'enquête sur l'évasion sanglante en mai 2024 du narcotrafiquant Mohamed Amra et sa cavale de neuf mois, jusqu'à son arrestation en Roumanie le 22 février.

L'homme, Adonis C, considéré comme "un très proche" de Mohamed Amra par les enquêteurs, était en fuite et recherché - il faisait l'objet d'une notice Interpol - dans cette enquête tentaculaire instruite à Paris.

Il a été interpellé à l'aéroport de Phuket et incarcéré à Bangkok, a appris l'AFP de source proche du dossier, confirmant une information de RTL. Son avocat, Me Joseph Hazan, a affirmé à l'AFP que son client s'était en fait rendu aux autorités. "Il s'est présenté de lui-même auprès des autorités thaïlandaises avec qui nous sommes en contact depuis plusieurs jours. Il n'a à ce stade fait aucune déclaration et s'expliquera devant les juges français", a-t-il dit.

Cette arrestation vient s'ajouter aux 24 autres intervenues lundi (22 en France et deux en Allemagne) dans le dossier de l'évasion de Mohamed Amra au péage d'Incarville, au cours de laquelle deux agents pénitentiaires avaient été tués et trois autres blessés le 14 mai 2024.

Jusqu'à présent, 27 personnes dont Mohamed Amra ont été mises en examen. La plupart ont été placées en détention provisoire, à l'isolement.

Parmi les placés en garde à vue lundi figure le rappeur Koba LaD qui, incarcéré dans une autre affaire, avait été extrait de sa cellule.

La garde à vue de Koba LaD était toujours en cours jeudi soir, selon une autre source proche du dossier. Jeudi matin, huit personnes sur les 22 interpellées en France lundi étaient encore en garde à vue, selon une autre source proche du dossier.

De son vrai nom Marcel Junior Loutarla, Koba LaD est actuellement en détention provisoire en attendant d'être jugé pour homicide involontaire aggravé, quatre mois après la mort d'un de ses passagers dans un accident de voiture en septembre 2024 à Créteil.

En janvier, il a été condamné à 15 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Melun (Seine-et-Marne) pour des violences commises en 2022 sur son manager historique, que le musicien accuse de l’avoir escroqué.

- Multiples ramifications -

Dans cette enquête gigantesque aux multiples ramifications menée par la police judiciaire, les chefs de mise en examen - meurtres, tentatives de meurtre, évasion, le tout en bande organisée, et association de malfaiteurs - font encourir la réclusion criminelle à perpétuité "pour les plus élevés d'entre eux", avait détaillé en conférence de presse le 7 mars la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau.

Un médecin légiste sur le site d'une attaque à la voiture bélier contre un fourgon pénitentiaire, au péage routier à Incarville, dans l'Eure, le 14 mai 2024 ( AFP / ALAIN JOCARD )

Parmi les mis en examen figurent, selon les enquêteurs, des membres présumés du commando qui a attaqué aux fusils d'assaut le fourgon pénitentiaire qui transportait Mohamed Amra lors d'un transfèrement. Le fourgon avait été bloqué au péage d'Incarville (Eure) par deux véhicules du commando. La scène extrêmement violente et rapide avait été filmée par les caméras de surveillance de la barrière de péage.

Outre Amra, six personnes sont suspectées d'avoir fait partie du commando: deux guetteurs - dont l'un a aussi conduit un véhicule - deux autres conducteurs de véhicule et deux passagers.

Parmi eux, Fernando D. C., 32 ans, surnommé "Abe", interpellé fin février dans une luxueuse villa dotée d'un important dispositif de sécurité à Mijas, dans la province de Malaga (sud de l'Espagne), puis remis à la justice française, et placé en détention provisoire.

Mohamed Amra (c) escorté par des policiers, le 23 février 2025 à Bucarest, en Roumanie ( AFP / Daniel MIHAILESCU )

Mais aussi des personnes semblant avoir un rôle plus secondaire: aide à la préparation d'autres tentatives d'évasion d'Amra, à son évasion effective le 14 mai (vol de véhicules par exemple), à sa fuite (location d'appartements, etc.) ou à la fuite des autres membres du commando.

A également été mis en examen Saïd Agouni, déjà condamné pour l'attaque d'un fourgon blindé en 2011 en compagnie du braqueur multirécidiviste Rédoine Faïd.

Deux autres suspects dans ce dossier sont "en attente d'extradition" du Maroc, avait aussi précisé Mme Beccuau et un autre "fait l'objet d'une notice Interpol". Ce qui correspond à l'homme interpellé en Thaïlande.

Interrogés sur l'implication éventuelle de membres de la "Black Manjak Family", présentée comme une organisation criminelle basée en Normandie et spécialisée dans les stupéfiants avec de possibles liens avec Koba LaD, le directeur national de la police judiciaire, Christian Sainte, avait simplement indiqué le 7 mars que certains suspects avaient "des liens de proximité" entre eux.

Selon une source proche du dossier, un "certain nombre de suspects appartiennent" à la "BMF", qui serait d'abord une "sorte de label, un signe de reconnaissance autour de Koba LaD".

Mohamed Amra est, depuis sa remise à la justice française fin février, incarcéré à l'isolement dans la prison ultra sécurisée de Condé-sur-Sarthe (Orne).