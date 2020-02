Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Evans s'adjuge le rallye de Suède Reuters • 16/02/2020 à 14:32









Evans s'adjuge le rallye de Suède par Hugo Chalmin (iDalgo) Sans la moindre contestation possible, c'est Elfyn Evans qui s'est imposé dimanche lors du Rallye de Suède. Le pilote Toyota a remporté cette deuxième manche du championnat du monde WRC réduite à neuf spéciales en raison des conditions météorologiques difficiles. Sous une température d'environ 8°C, le Britannique a devancé Ott Tanak (+12.7 sec), Kalle Rovanpera (+20.2 sec), Sébastien Ogier (+23.6 sec) et Esapekka Lappi (+32.4 sec). Avec cette victoire au Power Stage, Evans rejoint Thierry Neuville en tête du championnat. Le Belge avait gagné la première manche à Monte Carlo. À noter que Toyota en a profité pour se hisser à la première place du classement constructeurs, juste devant Hundyai. Prochain rendez-vous, le Rallye du Mexique qui aura lieu du 12 au 15 mars.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.