Evan Rouvière : "J'espère que Florent Balmont voudra bien me donner son maillot"

Evan Rouvière joue au FC Limonest, club de National 3, reste sur 3 buts en 4 matchs et disputera ce mardi soir un 8e de finale contre Dijon, pensionnaire de Ligue 1. Entretien avec un attaquant de 25 ans formé à l'OL qui a, un beau jour, marqué un tir au but contre le Bayern Munich. Avec son mauvais pied.

Oui, mon père était diabétique, il a subi une opération pour une double greffe. L'opération s'est vraiment bien passée, on attendait juste qu'il se réveille. L'attente était interminable, j'avais quand même pris la décision de jouer pour me changer les esprits. Il se trouve que je marque un triplé effectivement ce jour-là et comme un symbole, on apprend à la fin du match il s'est réveillé. Je n'ai pas fait de célébration particulière après mes buts, j'avais surtout une boule au ventre à la fin du match, mais fort heureusement, il s'est réveillé.Oh, on était encore jeunes à cette époque ! Pour être franc, je ne savais pas du tout comment tirer ce fameux tir au but. Je me suis donc rappelé qu'à l'entraînement, on s'amusait à frapper du gauche parce qu'on disait qu'on était plus concentré et appliqué. Donc pour faire flipper un peu mes coéquipiers, je me suis lancé et boum. Sache que ce n'était absolument pas prémédité, j'ai agi sur le coup, c'était un petit kif perso on va dire !Oh et bien pour ma part, je vais être sincère mais je ne vois pas de grande différence, je le prépare exactement de la même façon qu'un autre match étant donné que je ne suis pas du tout stressé de nature. Mais oui, la journée est assez spéciale, on se met au vert dans un hôtel, il y a de journalistes partout. C'est juste le contexte qui change.