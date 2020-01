Évadé du Japon, Carlos Ghosn tiendra une conférence de presse mercredi

Ce sera sa première prise de parole en public. Le magnat de l'automobile déchu Carlos Ghosn, qui a fui des accusations de malversations financières au Japon, donnera mercredi une conférence de presse à Beyrouth, a-t-on appris dimanche.Depuis son arrivée il y a près d'une semaine au Liban, son pays d'origine, l'homme d'affaires de 65 ans, ancien PDG de Renault-Nissan, limite ses déclarations aux médias.Il est sorti à deux reprises seulement de son silence, par le biais de communiqués. Les circonstances de sa fuite rocambolesque restent à éclaircir, alors qu'à Tokyo il était assigné à domicile dans des conditions strictes.Sa conférence de presse « aura lieu mercredi 8 janvier à 15 heures, heure de Beyrouth » (14 heures en France), indique un porte-parole, sans donner plus de précisions. LIRE AUSSI > Fuite de Carlos Ghosn : deux « barbouzes » américains impliqués ? Le gouvernement japonais a réagi dimanche pour la première fois à l'affaire. « La fuite d'un accusé sous caution est injustifiable », fulmine dans un communiqué la ministre japonaise de la Justice, Masako Mori.Carlos Ghosn, qui fut le chef d'entreprise le mieux payé au Japon, y a été arrêté fin 2018. Fin avril, après 130 jours derrière les barreaux, il avait obtenu une libération sous caution.« Je me suis libéré de l'injustice » « Je n'ai pas fui la justice, je me suis libéré de l'injustice et de la persécution politique. Je peux enfin communiquer librement avec les médias », estimait-il au lendemain de son arrivée au Liban.L'homme d'affaires fait l'objet de quatre inculpations au Japon : deux pour des revenus différés non déclarés aux autorités boursières par Nissan (qui est aussi poursuivi sur ce volet), et deux autres pour abus de confiance aggravé. Fuite de Carlos Ghosn : Interpol a émis un mandat d'arrêt international Le Liban ayant reçu une demande d'arrestation d'Interpol, l'homme d'affaires ...