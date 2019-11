Après des opérations effectuées au mois de mai, juin et août, le démantèlement des installations de fortune accueillant des migrants entre la porte de la Chapelle et l'avenue Wilson à Saint-Denis qui a débuté ce matin à 6 heures est présenté comme une opération définitive par les pouvoirs publics. Près de 600 policiers veillent à l'évacuation des 2 500 à 3 000 migrants, dont 15 à 20 %, bénéficieraient des dispositions légales du droit d'asile. Ils seront installés dans des gymnases parisiens et de banlieues réquisitionnés pour l'occasion. Près d'un millier de tentes, cabanes et autres abris de fortune devraient disparaître de la vue des riverains et des automobilistes.La Mairie de Paris a été associée à cette opération. Selon une source au cabinet d'Anne Hidalgo « c'est la première fois qu'on ressent une réelle volonté de mettre fin à cette situation sans arrière-pensée politique ». Les passes d'armes et autres prises de bec entre la maire de Paris d'une part, le gouvernement et ses alliés dans la capitale d'autre part ont parasité la recherche de solution. La situation humanitaire empirait de jour en jour, l'hiver approchant risquait de transformer ce contexte particulièrement difficile en drame.Situation sanitaire déplorableSelon la préfecture de police qui a placardé l'arrêté « portant évacuation de campements installés irrégulièrement sur des dépendances du domaine public », la zone qui regroupe...