Euthanasie : des centaines de médecins soutiennent un confrère interdit d'exercer

Plus de 800 médecins avaient signé ce mardi une pétition de soutien à un de leur confrère accusé d'euthanasie, le Dr Jean Méheut-Ferron, installé à Angerville-la-Martel, en Seine-Maritime, interdit d'exercer depuis novembre 2019. Le médecin de 65 ans a été mis en examen pour administration de substance nuisible ayant entraîné la mort sans intention de la donner, après que cinq personnes âgées sont décédées en 2017 suite à l'utilisation de midazolam, une molécule réservée à un usage hospitalier. Son cas avait déjà poussé le docteur Hamon, président de la Fédération des médecins de France, à prendre la parole dans nos colonnes pour le défendre. LIRE AUSSI > Fin de vie : «Moi aussi, j'ai aidé des patients à mourir»Selon un rappel des faits rédigé par l'un de ses confrères, le Dr Meheut-Ferron, à qui il est reproché d'avoir utilisé du midazolam hors cadre autorisé, est un médecin généraliste « rompu aux soins palliatifs depuis très longtemps ».« Entorses aux règlements »« Cette interdiction d'exercer est disproportionnée et prive les patients du Dr Meheut des soins consciencieux qu'il leur prodigue depuis plus de 30 ans, dans un contexte local de difficulté d'accès aux soins », explique la pétition.Les médecins signataires, « solidaires du Dr Méheut-Ferron, reconnaissent avoir, au cours de leur vie professionnelle, accompagné des patients en fin de vie pour les aider à partir dignement sans souffrance, parfois au prix d'entorses aux règlements en cours ».« Ils réclament d'avoir les mêmes moyens de prescriptions que leurs collègues hospitaliers, dans le cadre de la loi Leonetti, sans risquer de se faire interdire d'exercice et exigent que soit levée immédiatement l'interdiction d'exercer du Dr Méheut-Ferron », conclut le texte.Plaidant la cause de son confrère, Antoine Leveneur, président de l'Union régionale des médecins, avait lui écrit un courrier à la ...