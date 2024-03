Européennes: l'agriculture premier obstacle dans la campagne écologiste

La tête de liste des Ecologistes pour les élections européennes de juin, Marie Toussaint, le 15 février 2024 à Saint-Malo (Ille-et-Villaine) ( AFP / Damien MEYER )

A près de 100 jours des élections européennes, les Ecologistes tentent toujours de faire la paix avec les agriculteurs, alors que la campagne de leur tête de liste Marie Toussaint, entamée depuis décembre, semble patiner.

Au moment où l'agriculture s'est imposée comme un des premiers thèmes de campagne de ces élections après la colère du monde paysan en janvier, et que l'exécutif a fait des écologistes "des bouc-émissaires", les Verts ont assuré voir reçu un "excellent accueil" du monde paysan, au salon de l'agriculture.

Loin des jets d'oeufs et sifflets qui ont visé les ministres de la Transition écologique et de l'Agriculture Christophe Béchu et Marc Fesneau, la délégation, menée par la cheffe du parti Marine Tondelier et la tête de liste aux européennes Marie Toussaint, a en effet pu rencontrer toutes les organisations syndicales, y compris la Coordination rurale, la plus hostile aux écologistes.

En visite vendredi, les écologistes étaient loin d'être en terrain conquis, tant les agriculteurs se disent étranglés par les normes, en particulier environnementales.

Les écologistes ont fait assaut d'amabilité. "On est d'accord avec vous", "c'est ce qu'on dit depuis toujours", "ce que vous dites, c'est dans notre programme", répète Marine Tondelier.

Les échanges restent polis, mais la critique pointe souvent de la part du monde paysan. Alors qu'une partie des représentants de la Coordination rurale était encore en garde à vue après une action près de l'Arc de triomphe, Marine Tondelier joue la connivence: "Pour le gouvernement vous êtes des agroterroristes, nous on est des écoterroristes".

Le député européen écologistes Benoît Biteau (d) et la secrétaire nationale des Verts, Marine Tondelier (g) visitent une ferme, à Bourges (Cher), le 20 février 2024 ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

"C'est peut-être plus juste pour vous que pour nous", réplique Christian Convers, secrétaire général du syndicat.

Un peu plus tôt, c'est l'éleveur de vaches Salers, Alexis Picarougne qui s'est indigné: "On vous aime, mais il faut que vous nous aimiez", a-t-il lancé. "Il faut arrêter de dire qu'on est des pollueurs."

L'échange prend un tour plus intense, sur la question des mégabassines, des retenues d'eau jugée nécessaires par certains agriculteurs mais que dénoncent les écologistes. L'eurodéputé Benoit Biteau, lui-même agriculteur présent dans la manifestation de Sainte-Soline, s'échauffe. "Par vos méthodes, vous êtes en train de détruire l'agriculture française", lui répond l'éleveur.

-La "douceur" de Toussaint-

A l'écart de ces échanges, Marie Toussaint qui prône "la douceur" pour sa campagne, joue la carte du sérieux. Elle questionne sur la proposition de prix planchers des produits agricoles, rappelle que les paysans sont les premiers touchés par les pesticides, et appelle à transformer la Politique agricole commune (PAC), pour que les subventions favorisent les efforts fournis vers la transition écologique.

Entrée en campagne début décembre, l'eurodéputée peine encore à se faire connaître.

Celle qui a fait condamner l'Etat français en 2021 pour ses manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique, fait l'objet de quelques critiques en interne, notamment depuis son premier meeting, où une séance de "booty therapy", une danse basée sur le déhanchement, a provoqué la stupeur.

Mais Marine Tondelier n'a pas d'inquiétude sur sa candidate: "8%, c'est le même niveau que Yannick Jadot à la même époque en 2019". Il avait finalement atteint 13,4%.

"L'agriculture est au coeur du projet écologique et la liste écologiste est en dynamique", veut croire aussi la cheffe des députés Cyrielle Chatelain.

Et l'eurodéputé David Cormand assure que "la campagne se met en place tranquillement". Une campagne "de terrain, de déplacements, selon un plan établi. On fait nos gammes et on va ramasser les graines qu’on a semées".

Marie Toussaint, tête de liste des Ecologistes pour les élections européennes de juin, à Villeneuve-d'Ascq (Nord), le 20 janvier 2024 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Pour lui, le débat sur l'agriculture est à ce titre "extrêmement bénéfique pour les Ecologistes, notre parole a été écoutée. C'est un sujet européen, sur lequel nous sommes solides".

Prochain déplacement pour Marie Toussaint, les Antilles, où elle se rend dès samedi avec Priscillia Ludowsky, ancienne gilet jaune martiniquaise, avec qui elle a écrit un livre contre les violences environnementales et en position éligible sur la liste écologiste.