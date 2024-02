Européennes: Hayer, enfin une tête de liste pour la majorité

Le président Emmanuel Macron (g) serre la main de l'eurodéputée Renaissance Valérie Hayer (d) lors d'un déplacement à Château-Gontier, le 10 octobre 2022 en Mayenne ( POOL / Ludovic MARIN )

L'eurodéputée Renaissance Valérie Hayer doit être officialisée jeudi comme tête de liste de la majorité pour les élections européennes, une étape longuement reportée dans le camp d'Emmanuel Macron qui doit lancer sa campagne pour tenter de refaire son retard sur le Rassemblement national.

La présidente du groupe Renaissance au Parlement européen participera au bureau exécutif de Renaissance qui se réunit jeudi à 18h30 au siège du parti.

Après nombre de refus dans le camp présidentiel, de Bruno Le Maire à Julien Denormandie, et nombre d'hypothèses ayant circulé dans la presse, de Jean-Yves Le Drian à Olivier Véran, le choix d'Emmanuel Macron s'est porté sur cette femme de 37 ans, originaire de la Mayenne, encore largement inconnue du grand public.

Fille, petite-fille et sœur d'agriculteurs, diplômée en droit public, ancienne vice-présidente du Conseil départemental de la Mayenne, Mme Hayer est issue du parti centriste UDI. Ancienne collaboratrice parlementaire de l'ex-ministre Jean Arthuis, elle a rejoint Emmanuel Macron en 2017 avant d'être élue députée européenne en 2019.

Elle a succédé en janvier à la tête du groupe centriste Renew au Parlement européen à Stéphane Séjourné, longtemps pressenti pour la tête de liste mais finalement nommé ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Gabriel Attal.

Mme Hayer, "fille d'agriculteur, qui vient de l'ouest où il y a un certain nombre d'électeurs pro-européens, qui vient de l'UDI au moment où l'UDI veut rejoindre la majorité, ce n'est pas l'idée la plus sotte", jugeait récemment un cadre du camp présidentiel.

"Elle a fait cet exercice de terrain que parfois certains parlementaires européens oublient de faire, d'aller à la rencontre de nos concitoyens pour expliquer le projet qui était porté par l'Europe, ce que nous défendions", a vanté également sur Public Sénat la ministre chargée des Relations avec le Parlement, Marie Lebec.

Au Parlement européen, Valérie Hayer a notamment pris une part active aux négociations du budget pluriannuel et au plan de relance post-Covid. Et a ferraillé contre "l'extrême droite pourvoyeuse de fake-news" et "l'imposture crasse" de son concurrent RN Jordan Bardella, à l'unisson du camp présidentiel.

Le RN devance pour l'heure largement la majorité dans les sondages en vue du scrutin du 9 juin. Une étude Odoxa publiée mardi crédite la liste Bardella de 30% d'intention de vote, contre 19% pour la liste macroniste.

La majorité -Renaissance, MoDem, Horizons, Parti radical-, probablement rejointe dans cette campagne par les centristes de l'UDI, lancera sa campagne le 9 mars lors d'un meeting à Lille.

-"Impression d'un choix par défaut"-

La lenteur de la désignation de la tête de liste suscitait l'impatience croissante d'une partie de la majorité, alors que la concurrence est déjà sur les rangs, de M. Bardella à Raphaël Glucksmann (PS-Place Publique) en passant par François-Xavier Bellamy (LR), Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (Écologistes) ou encore Léon Deffontaines (PCF).

L'eurodéputée Renaissance Valérie Hayer, le 27 août 2022 à Metz, en Moselle ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

"On rentre mal dans la campagne parce qu'on a mis du temps à nommer la tête de liste, ce qui donne l'impression d'un choix par défaut, même si Valérie Hayer est une bonne candidate, respectée au Parlement européen, avec beaucoup d'énergie", jugeait cette semaine une source Renaissance à l'Assemblée.

Un conseiller de l'exécutif la juge "hyper solide", "très bonne sur le fond des dossiers" et dotée d'atouts pour "continuer d'aller chercher l'électorat LR", tout en s'inquiétant d'un profil jugé élitiste qui "incarne vraiment ce qu'on reproche" au camp présidentiel.

Mme Hayer tête de liste, "ce n'est pas bon pour nous", estime une source au sein de la délégation LR à Bruxelles.

Son premier défi sera de percer le mur de la notoriété face à des candidats déjà éprouvés, dont beaucoup étaient déjà tête de liste il y a cinq ans, à commencer par Jordan Bardella.

Ce qui ne semble guère inquiéter chez Renaissance, qui compte sur la participation active d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal dans la campagne.

En 2019, la tête de liste Nathalie Loiseau avait reçu le renfort du président dans la dernière ligne droite et la liste de la majorité était arrivé en deuxième position (22,42%), à moins d'un point du RN (23,34%).

Le défi n'en est pas moins immense cette année avec un quinquennat jalonné de nombreuses crises -réforme des retraites, loi immigration, contestation des agriculteurs- et des oppositions bien décidées à s'emparer de ce premier scrutin intermédiaire, ultime rendez-vous électoral national de la présidence d'Emmanuel Macron, qui ne pourra, Constitution oblige, briguer l’Élysée en 2027.