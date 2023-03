Européennes: Bardella (RN) tend la main aux "patriotes sincères" de LR

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella, le 21 mars 2023 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a tendu la main dimanche aux "patriotes sincères" de LR pour les élections européennes de 2024, après un premier geste envers les députés Les Républicains ayant voté la censure contre le gouvernement.

"Je suis parfaitement prêt à ouvrir notre liste aux élections européennes, comme notre liste aux élections municipales, à des patriotes sincères qui viendraient de LR et qui veulent avec nous défendre le modèle social français et protéger notre civilisation qui est aujourd'hui remise en cause", a assuré sur France 3 l'eurodéputé.

Sera-t-il tête de liste comme en 2019 ? "Ca n'est pas décidé mais je m'impliquerai beaucoup dans cette bataille (des européennes) parce que je pense que ça sera les +midterms+, ce sera le juge de paix du quinquennat d'Emmanuel Macron", a-t-il précisé.

Assurant que sa "seule boussole, c'est l'intérêt des Français", mais qu'il ne "s'agit pas de faire l'union des droites", M. Bardella a confirmé son invitation aux "gens de LR qui sont des patriotes sincères, des amoureux de la France" de "venir travailler" avec le RN, après avoir annoncé que, en cas de dissolution, son parti n'opposerait pas de candidats aux députés LR ayant voté la censure du gouvernement pour faire barrage à la réforme des retraites.

"Je veux dire à tous les amoureux de la France, qu'ils viennent de gauche de droite mais aussi aux électeurs de Reconquête qu'on est peut-être aujourd'hui le meilleur avocat de leurs idées, donc venez avec nous, on est en train de créer aujourd'hui la plus formidable des alternances", a-t-il ajouté.

En revanche, le président du RN ne "croit pas qu'Éric Zemmour a l'ambition de continuer la politique" et ne veut pas "reprendre" des "gens (de Reconquête) qui nous ont quittés il y a six mois en disant les injures les plus dures à l'égard du Rassemblement national", "parce qu'on a une morale, parce qu'on est respectueux des électeurs".