Europe : cette fois, la commission Von der Leyen est bien sur les rails

Tel un chef d'orchestre présentant ses virtuoses, Ursula von der Leyen, veste rose cintrée ouverte sur un chemisier blanc, décline son programme en citant chacun des 26 commissaires qui composent son collège, le « gouvernement » de l'Europe pour les cinq prochaines années.Devant un hémicycle à moitié vide au début, l'ancienne ministre allemande de la Défense, 61 ans, une CDU de centre-droit, semble à l'aise, souriante, passant de l'anglais à l'allemand puis au français que maîtrise à la perfection cette native d'Ixelles en banlieue de Bruxelles, où son père était haut fonctionnaire européen.Pourtant, s'il n'y a pas de véritable suspens quant à l'issue du vote d'investiture de la nouvelle présidente, l'enjeu reste l'ampleur de sa majorité, face à un Parlement plus « politique » et frondeur que jamais dans l'histoire de l'UE. Les eurodéputés, désormais éclatés en plusieurs forces de poids comparables - dont les centristes de Renew Europe et les Verts - et non plus dominés par le duopole droite-gauche du PPE conservateur et des socialistes S & D, n'ont-ils pas déjà retoqué trois commissaires, dont la française Sylvie Goulard ?Assis au cinquième rang derrière la présidente, Thierry Breton, qui ne cesse de pianoter sur son portable, relève le nez quand vient son tour. Ursula von der Leyen a pour lui de grandes ambitions. Après avoir décrit de manière imagée les dangers d'un monde numérique où chaque « clic » d'un citoyen européen nourrit les algorithmes d'opérateurs outre-Atlantique pas toujours bien intentionnés, elle confie à Breton la mission de placer l'Europe à la pointe de l'Intelligence artificielle. « En mettant l'humain au cœur, pas les marchés », insiste-t-elle. La Verte Ska Keller dénonce par avance « un possible conflit d'intérêts » eu égard aux anciennes fonctions de PDG d'Atos de Thierry Breton.En phase avec Emmanuel MacronLa nouvelle ...