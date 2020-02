Europe : bientôt une taxe sur la viande ?

Après la taxe soda et alors que certains militent pour imposer plus durement la charcuterie, c'est la viande qui fait son retour dans le débat. Il ne s'agit pas cette fois de s'interroger sur sa toxicité, mais sur son impact environnemental. Des associations néerlandaises ont soumis au Parlement européen un rapport présentant les avantages économiques et environnementaux d'une taxe sur les protéines animales, explique les Echos. Derrière cette initiative, se trouve donc un groupe d'associations, la "True Animal Protein Price Coalition" (TAPPC). Au coeur de leur argumentaire, l'argument des coûts cachés de la viande et un impératif environnemental. Dès 2014, une étude américaine attribuait au seul élevage de bétail la responsabilité de 20 % des émissions de gaz à effet de serre. En octobre 2018, une autre étude estimait que la production de protéines animales comptait pour entre 72 à 78 % des émissions agricoles totales de gaz à effet de serre. La production de viande exerce aussi une pression non négligeable sur les ressources aquifères. Les scientifiques sont nombreux à estimer qu'il faut donc réduire la consommation de protéines animales, mais elle devrait au contraire augmenter. Avec une taxe, ces associations néerlandaises estiment donc que la consommation de boeuf pourrait être réduite de 67 % d'ici à 2030, de 57 % pour le porc et de 30 % pour la volaille. Lire aussi Qui veut la peau des bons vivants ? Une hausse sensible...