EuropaCity : Notre-Dame-des-Landes, Sivens, Montagne d'or... ces autres projets abandonnés

Et maintenant ? Après l'abandon, annoncé ce jeudi, du mégaprojet EuropaCity à Gonesse (Val-d'Oise), se pose la question de l'avenir du site. Y bâtir la gare de la future ligne 17 du Grand Paris Express est, par exemple, toujours prévu. Ces dernières années, d'autres « grands projets » de construction d'un site ont été abandonnés, après une décision de l'Etat allant dans ce sens. Tous étaient contestés pour leurs conséquences sur l'environnement. Mais leurs situations ne sont, aujourd'hui, pas comparables. Voici une liste - non exhaustive - de ces grands projets « enterrés », et de ce qu'ils sont devenus.Notre-Dame-des-Landes : les zadistes toujours sur place Des « zadistes » rassemblés sur le site de Notre-Dame-des-Landes/AFP/Sébastien Salom Gomis C'était l'un des dossiers chauds pour Emmanuel Macron à son entrée à l'Elysée, en mai 2017 : faut-il construire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes ? Un « non » officiel a été rendu en janvier 2018, et le projet a aussitôt été définitivement abandonné. Depuis cette date, de nombreux militants de la « zone à défendre » (ZAD) sont toujours présents sur les lieux. Ils prônent de nouveaux systèmes de vie et d'agriculture, plus respectueux de la biodiversité. Une partie d'entre eux a d'ailleurs effectué des démarches de régularisation auprès de la préfecture des Pays de la Loire. « Il y a évidemment de la place pour qui veut continuer à bricoler et tester diverses formes de polycultures à petite échelle », écrivait en octobre dernier dans Reporterre un collectif d'habitants, assurant que l'ambiance était à la « camaraderie ».« L'enjeu est de permettre à ceux qui veulent exploiter la terre de le faire. C'est utile pour tout le monde que la situation se soit apaisée et pour la biodiversité », commente auprès du Parisien Julien Bayou, porte-parole d'EELV. Barrage de Sivens : de nouvelles études lancées Le ...