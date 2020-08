Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europa League : Wolverhampton et Bâle complètent le tableau du Final 8 Reuters • 06/08/2020 à 23:34









Europa League : Wolverhampton et Bâle complètent le tableau du Final 8 par Florian Burgaud (iDalgo) Ce jeudi soir, les derniers huitièmes de finale de la Ligue Europa se déroulaient à Wolverhamtpon et Bâle. Les clubs de ses deux villes se sont d'ailleurs qualifiés pour le Final 8 de la C3, qui débutera lundi à Cologne et Düsseldorf : les Wolves, qui avaient fait match nul 1-1 au Pirée en mars, se sont imposés 1-0 à Molineux sur un penalty de Raul Gimenez tandis que les Suisses, larges vainqueurs 3-0 sur la pelouse de l'Eintracht avant le confinement, ont confirmé en gagnant par la plus petite des marges (Fabian Frei, 88e) dans leur Parc Saint-Jacques. Les affiches des quarts de finale : Shakhtar Donetsk/FC Bâle, Manchester United/FC Copenhague, Inter Milan/Bayer Leverkusen, Wolverhampton/Séville.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.