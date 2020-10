Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europa League : un Lille à réaction Reuters • 29/10/2020 à 21:14









Europa League : un Lille à réaction par Florian Burgaud (iDalgo) Les Dogues sont toujours invaincus ! Pour la dixième fois de suite cette saison, les joueurs de Christophe Galtier n'ont pas perdu mais, ce jeudi soir, ils ne sont pas passés loin de la correctionnelle devant les Écossais du Celtic FC de Neil Lennon. Malgré une bonne première période, ils se sont retrouvés menés 2-0 à la 33e minute de jeu à la suite d'un doublé de Mohamed Elyounoussi, le génie norvégien de cette formation. Pour ne rien arranger, Jonathan David a manqué un penalty qu'il s'était lui-même procuré. En seconde période, le LOSC s'est repris jusqu'à marquer par Zeki Çelik puis Jonathan Ikoné. Ce match nul arraché à Pierre-Mauroy devant une grosse formation européenne fait les affaires des Nordistes, deuxièmes de ce groupe H avec quatre points. L'AC Milan, parfait, est devant avec six unités tandis que les Britanniques ont un seul point et le Sparta Prague aucun.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.