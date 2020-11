Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europa League : Lille s'offre l'AC Milan, Nice dépassé à Prague Reuters • 05/11/2020 à 23:28









Europa League : Lille s'offre l'AC Milan, Nice dépassé à Prague par Florian Burgaud (iDalgo) Ce jeudi, le football français a enfin remporté une rencontre européenne. Après les défaites de Marseille, Paris et Rennes en Ligue des champions, Nice s'est incliné 3-2 sur la pelouse du Slavia Prague en début de soirée. Si les Aiglons avaient bien débuté la rencontre, égalisant par Amine Gouiri (33e) après l'ouverture du score tchèque au quart d'heure de jeu, ils ont craqué avant et après la pause pour se retrouver menés 3-1. L'OGCN, bloqué à trois points, devra absolument s'imposer à domicile dans trois semaines face à cette même équipe. L'éclaircie pour le football hexagonal est donc venue de Lille, brillant vainqueur de l'AC Milan 3-0 à San Siro sur un triplé de l'inarrêtable Yusuf Yazici (21e, 55e, 58e). Avec cette victoire, les Dogues restent invaincus cette saison et prennent la tête de leur groupe avec sept points.

