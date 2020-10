Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europa League : Lille écrase le Sparta Prague, Nice humilié à Leverkusen Reuters • 22/10/2020 à 23:27









Europa League : Lille écrase le Sparta Prague, Nice humilié à Leverkusen par Florian Burgaud (iDalgo) Et, soudain, Yusuf Yazici a sorti le football français de la nasse. Alors que Nice avait été largement battu 6-2 sur la pelouse du Bayer Leverkusen en fin d'après-midi pour son entrée en lice dans cette Europa League 2020/2021, le LOSC de Christophe Galtier s'est imposé 4-1 à Prague contre le Sparta en soirée. Après les défaites de Paris et Marseille et le nul de Rennes en C1, cette victoire nordiste en terre slave fait beaucoup de bien à la France du football d'autant que le Turc Yusuf Yazici a inscrit un fabuleux triplé. La semaine prochaine, les Dogues devront confirmer face au Celtic tandis que les Azuréens seront dans l'obligation de battre l'Hapoel Beer Sheva.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.