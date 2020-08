Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europa League : le FC Séville, en spécialiste, soulève le trophée Reuters • 21/08/2020 à 23:05









Europa League : le FC Séville, en spécialiste, soulève le trophée par Florian Burgaud (iDalgo) Une habitude. Pour la sixième fois de son histoire, la C3 est fait sienne par le club espagnol du FC Séville. Ce vendredi soir, les joueurs de Julen Lopetegui ont joué un bien mauvais tour à ceux d'Antonio Conte, encore une fois bredouille sur la scène continentale. Pourtant, tout avait bien commencé pour l'Inter Milan, devant au score dès la cinquième minute et un penalty transformé par Romelu Lukaku, son artilleur maison. C'était sans compter sur la vista du Néerlandais Luuk de Jong, héros sévillan de la demi-finale devenu légende de la cité andalouse en inscrivant un doublé sur la pelouse colognaise. Mais rien n'était fini dans cette première période incroyable puisque Diego Godin remettait tout le monde dos à dos à la 35e minute. Finalement, c'est le Brésilien Diego Carlos, auteur d'un improbable retourné, qui offre l'Europa League 2020 au FC Séville, toujours invaincu en finale européenne.

