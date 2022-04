Euromillions : un gagnant français donne la majeure partie de son gain de 200 millions pour la protection de la planète

"Ma Fondation est à l'œuvre, je suis en vie et bien portant... Je suis comblé", a expliqué cet homme, qui a le soutien de sa famille dans sa démarche.

En décembre 2020, avec 200 millions d'euros de gains, Guy était le plus gros gagnant français de l'histoire du jeu. ( AFP / JOEL SAGET )

En décembre 2020, Guy avait remporté 200 millions d'euros après avoir joué à Euromillions. À l'époque il s'agissait du record de gain en France -une jeune polynésienne a, depuis, remporté 220 millions d'euros. Aujourd'hui, il explique dans Le Parisien avoir créé une fondation pour la protection de l'environnement et lui transférer la majeure partie de son gain.

"J'ai transmis la majeure partie de mon gain et donnerai progressivement la quasi-totalité" à la fondation Anyama, a confié mercredi 6 avril au Parisien ce joueur qui souhaite rester anonyme.

Interrogé sur la raison de son choix, Guy a évoqué ses années passées en Afrique. "Au cours de ma vie, j'ai été le témoin, en Côte d'Ivoire, du passage incessant de camions chargés d'arbres coupés dans les forêts du Burkina Faso, anciennement la Haute Volta. Ce ballet de camions m'a beaucoup marqué, indigné", explique-t-il.

Anonymat total

Quant à la préservation de son anonymat, il y tient plus que tout. "Je ne cherche pas à me faire connaître", insiste-t-il, assurant souhaiter "continuer à vivre paisiblement, dans la discrétion la plus totale". Son nom n'apparaîtra d'ailleurs pas dans les documents de sa fondation. "Ce qui compte, ce sont les actions soutenues par Anyama et l'impact positif qu'elles génèrent pour tous", tranche-t-il.

"De mon point de vue, la priorité aujourd'hui est de sauver la planète ou plutôt de faire en sorte que les humains, le vivant, puissent continuer à être les hôtes de notre belle Terre, détaille Guy. Il faut agir, c'est une urgence absolue. Si rien n'est fait dans ce domaine, toutes les autres actions seront vaines. Nous n'existerons plus, car la planète deviendrait invivable."

Selon Le Parisien , les premières actions d'Anyama pourraient concerner les forêts françaises , pour lesquelles il imagine une gestion hybride.

Ni trop de plantation industrielle : "Si on coupe les forêts à ras avec de lourds engins, on détruit toute la vie et on libère d'immenses quantités de carbone dans l'atmosphère." Ni trop de forêts sauvages : "En plus de tuer toute une filière et des emplois, cela générera de la déforestation à l'étranger, ce qui serait absurde."

Une initiative dans la santé

Anyama va donc soutenir des associations spécialisées dans ce domaine, et n'exclut pas, un jour, d'"acquérir ou recevoir un jour une ou plusieurs forêts de taille conséquente".

"Ma famille proche est au courant, je partage mes projets avec elle. Tout le monde me soutient, assure Guy au Parisien . L'un des membres de ma famille souhaitait que nous agissions dans le domaine de la santé, notamment pour soutenir les aidants familiaux. Nous le ferons en complément de l'environnement, car ce sujet me tient à cœur également."

"J'espère maintenant que mon action sera utile et s'inscrira dans le temps, explique-t-il encore. Ma Fondation est à l'œuvre, je suis en vie et bien portant... Je suis comblé."

Guy a tout de même une "vie plus confortable" depuis qu'il a gagné le jackpot. "J'ai opéré quelques changements, notamment des travaux dans ma maison et l'acquisition d’une résidence secondaire", souligne-t-il.